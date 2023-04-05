Aliağa Belediye meclisi Nisan ayı olağan toplantısı yapıldı

Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda, denetim komisyonu raporu meclisin bilgisine sunulurken 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun cuma günü gerçekleştirilecek olan ikinci birleşimde görüşülmesine karar verildi.

Belediye Meclis Salonu’nda 7 ve 10 Mart 2023 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantının gündeminde 14 madde yer aldı. Toplantıda, komisyon ve encümen üye seçimi, imar planı değişikliği ile 2022 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Başkanlıktan gelen önergeler çerçevesinde; 1. ve 5. maddeler oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. Komisyondan gelen raporlar arasında yer alan 1-2-3-4-5-6 ve 8.maddelerin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilirken 7. maddenin kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

Komisyon ve encümen üyeleri belirlendi

Toplantıda 1 yıl boyunca görev yapacak olan komisyonlar ve üyeleri ile encümen üye seçimi yapıldı. Encümen üyeliğine Burhan Kızıl, Yasin Cıvlan, Hilal Sadıkoğlu Akar; İmar Komisyonu’na Eda Kılıç, İsmail Meşe, İsmail Menderes, Hakan Turan, Oğuzhan Özşahin; Plan, Bütçe Komisyonu’na Ferhat Lek, Gülten Taşbaş, Kerim Yürür, Seçil Adalet Işık, Berkay Aktaş; Çevre, Sağlık ve Esnaf Komisyonu’na İbrahim Halil Özer, Gülten Taşbaş, İsmail Menderes, Savaş Dağdeviren, Ali Dündar; Kentsel Dönüşüm ve Doğal Afetler Komisyonu’na Eda Kılıç, İsmail Menderes, İsmail Meşe, Musa Özcan, Mehmet Çelik; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na Eda Kılıç, Gülten Taşbaş, Serhat Aras, Seçil Adalet Işık, Hakan Turan seçildi.

İkinci birleşim cuma günü

Nisan ayı olağan meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından son buldu. Gündem maddeleri arasında yer alan 2022 Yılı Faaliyet Raporu ikinci birleşimde görüşülecek. İkinci birleşim 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.