Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde Bilim Şenliği düzenlendi

İzmir’de Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Bilim Şenliği’nde günlük hayatta kullanılabilecek ve geleceğe ışık tutabilecek 16 farklı projeye ilgi büyük oldu.

İzmir’de Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde 32 öğretmen ve 86 öğrencinin katılımıyla farklı tematik alanda disiplinler arası iş birliğiyle gerçekleştirilen ve günlük hayatta kullanılabilecek fikirlere ilham veren projelerin yanı sıra geleceğe ışık tutabilecek projeler yer aldı. Topraksız tarımdan sıvı gübre yapımına, bilimsel çalışmalardan teknolojik çalışmalara, görsel sanatlardan edebiyata kadar birçok alanda 16 farklı projeye ilgi büyük oldu.

Şenliğin açılışına katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan ve siyasi parti temsilcileri sergilenen projeleri tek tek inceleyerek, öğretmenler ve öğrencilerden bilgiler aldı. Okul Müdürü Ali Gürlek, öğrencilerin projeleri gerçekleştirirken birçok alanda araştırma ve gözlem yapma imkanı bulduğunu belirtti.