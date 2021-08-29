Aliağa, 30 Ağustos için bayraklarla donatıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922’de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz’un 99. yılında, Aliağa’da büyük bir heyecan yaşanıyor. Aliağa Belediyesi, Büyük Taaruz’un 99. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Aliağa’yı her yıl olduğu gibi büyük Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Aliağa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi kentteki hazırlıklarını tamamladı. Caddeler boydan boya Türk bayrakları ile donatıldı. Kamu binaları, iş hanları ve fiziki uygunluğu olan ilçedeki yüksek katlı yapılara büyük Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Aliağa Belediyesi tarafından yıllardır apartmanlara asılan dev bayrak ve posterler için vatandaşların daireleri ve balkonları da kullanıldığından pandemi tedbirleri nedeniyle bir süredir apartmanlara bayrak ve poster asılamazken, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda binalar yeniden Bayrak ve Posterlerle donatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı gereğince, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa İlçe Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediyesi çelenkleri sunulacak. İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitler için saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunacak. Saat 10.30’dan itibaren Aliağa Kaymakamlığı makamında tebrikler kabul edilecek. Saat 11.15’de şehitlik ziyaret edilecek.

“Zafer Saygı Turu”

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 18.00’de ilçedeki motosiklet ve bisiklet gruplarının katılımıyla Zafer Saygı Turu düzenlenecek. Aliağa Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak Zafer Saygı Turu; Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, sahil bandı, ön plajlar güzergâhında devam edecek. Tur, Avcı Ramadan Alanında sona erecek. Zafer Saygı Turu’na; Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü (ALMOB), Aliağa Motosiklet Kulübü, Pedalhane Bisiklet Kulübü, MotoArt, Ege Motosiklet Kulübü (EMK) grupları katılacak. Turun finalinde su jeti gösterileri de yapılacak.