ALBET tiyatrosu ‘Rumuz Goncagül’ ile sahne aldı

Aliağa Belediye Tiyatrosu’nda (ALBET) yıl boyunca eğitim gören kursiyerler ile Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Eğitmenlerinin aynı sahneyi paylaştıkları ‘Rumuz Goncagül’ isimli müzikal oyun izleyenlerden tam not aldı.

ASEV yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tiyatroseverler ile birlikte izledi. Türk tiyatrosunun önemli senaryo yazarlarından Oktay Arayıcı’nın 1977 yılında kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ALBET Tiyatro Eğitmeni Demet Bozkurt yaptı. Evlilik kurumunu konu alan oyunda iki insanın rahatça yaşayamadığı duygular, durumlar, komik ve eleştirel bir dille seyirciye aktarıldı. 23 kişilik oyuncu kadrosu ile 11 kişilik orkestra ekibinin yer aldığı gösterime konuk oyuncu olarak katılan ASEV Türk Sanat Müziği Koro Şefi Barış Doğan da şarkılarıyla renk kattı. Dans koreografileri ve sahne tasarımıyla da ilgi çeken oyunun sonunda oyuncular performanslarıyla ayakta alkışlandı.

“Bu geceki oyunu pandemi döneminde kaybettiğimiz arkadaşlarımız için oynadık”

Uzun bir aradan sonra tiyatro seyircisi ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten ALBET Tiyatro Eğitmeni Demet Bozkurt, “Bu geceki oyunu pandemi döneminde kaybettiğimiz mesai arkadaşımız, ALBET Tiyatrosunun büyümesinde büyük emekleri olan Ulaş Bayam adına oynadık. Oyunun hazırlık aşamasında günlerce çalışan, emek harcayan öğrencilerimi, teknik ekibimizi, orkestramızı ve dans hocalarımı kutluyorum. Yaptığımız çalışmalarda sonsuz destekleriyle her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz çok güzel bir aileyiz”

Oyunun hazırlanmasında emek harcayan tüm tiyatro oyuncularına, teknik ekibine ve orkestraya teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Biz çok güzel bir aileyiz. Bu gecenin mimarı Demet hocamıza ve bizleri yalnız bırakmayan Aliağalı tiyatroseverlere ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.