ALBET oyuncuları çocuklar için sahne alıyor

Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) tarafından hazırlanan ‘Seçmece Bunlar’ isimli oyun, Aliağalı tiyatrosever çocuklar ile buluşuyor.

Senaryosunu çocuk tiyatrosunda eğitim gören kursiyerlerin kaleme aldığı komedi türündeki ‘Seçmece Bunlar’ oyunu, 26 Mayıs Perşembe günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde sahnelenecek. 12-18 yaş grubuna hitap eden ücretsiz oyun saat 20.30’da başlayacak. Yönetmenliğini Aliağa Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar’ın yaptığı oyunda Nehir Naz Tüfekçi, Ece Özdemir, Pusat Niyazi Arslan, Çağan Karatekin, Yağmur Elbir, Doğuhan Sarıyıldız, Nisa Aydın, Mahmut Sammour, Öykü Yönal, Ada Aydoğdu, Berrak Zehra Keskin, Emir Ürün, Ahmet Efe Yaşar, Nesibe Gül Lök ve Ecrin Kedik rol alacak.

Yaşamın doğal akışından kesitler sunan oyun, çeşitli skeçlerden oluşuyor. Çocukların gözünden anlatılan olaylar ile insan duygularının ne kadar önemli olduğu ve insanların sevdiklerine zaman ayırarak küçük şeylerle de mutlu olabilecekleri, seyirciye hatırlatılıyor.