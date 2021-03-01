Alaçatıspor’dan destek çağrısı

Alaçatıspor, Bölgesel Amatör Lig maçlarının 17-18 Nisan tarihlerinde başlanacağının açıklanması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırırken, maddi ve manevi destek çağrısında bulundu.

Çeşme’nin en eski spor kulübü olan, hedefini 3. Lig olarak belirleyen ve 94 yıllık tarihinde ilk defa profesyonel liglere bu kadar yaklaşan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan çağrıda, "Hedefimize, el ele vererek, hep beraber yürümek için maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz" denildi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan çağrıda şöyle denildi: "3.Lig hedefimiz için sezon başlangıç tarihi 17-18 Nisan 2021 olarak belirlendi. Maçların başlama tarihi belli olmadan önce tüm ekibimizi kurduk ve sezon hazırlıklarımıza başladık. 94 yıllık tarihimizde ilk defa profesyonel liglere bu kadar yaklaştık. Hedefimize, el ele vererek hep beraber yürümek için maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz"