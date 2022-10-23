Alaçatıspor, zorlu maçta rakibini yenerek lider oldu

Bölgesel Amatör Lig’in 4. haftasında Gazi Mahallesi ile kendi sahasında karşılaşan Alaçatıspor, zorlu maçta 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi olurken, 9 puanla lig lideri oldu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 4. haftasında, kendi sahasında Gazi Mahallesi’ni ağırladı. Alaçatıspor, geçtiğimiz hafta sonunda Çeşme Belediyespor’un deplasman maçında golsüz berabere kalan Gazi Mahallesi ile kendi sahasında yaptığı maçta, ilk yarının 39. dakikasında yaptığı atakla, Şahin Fırat’ın ayağından golü bularak 1-0 öne geçti. Alaçatıspor, ilk golü bulmanın ardından rakibine fırsat vermeyerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya her iki takım da atak başlarken, Alaçatıspor 69. dakikada Yavuz Selim Şentürk’ün attığı golle skoru 2-0 yaptı. 2-0’lık skorun ardından Alaçatıspor’un yarı sahasında baskı kuran Gazi Mahallesi, maçın 73. dakikasında Serhat Coşkun’un ayağından golü bulmayı başardı. 2-1’lik skorun ardından beraberlik golünü arayan Gazi Mahallesi, yaptığı ataklardan aradığı beraberlik golünü bulamayınca maç Alaçatıspor’un 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

"Lider olmak çok önemli, ama bunu sürdürebilmek daha önemli"

Maçın ardından bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "Haklı ve anlamlı bir galibiyet oldu. Lider olmak çok önemli. Ama bunu sürdürebilmek daha önemli. Bugün ve yarın liderliğimizin keyfini sürüp, çok önemli olan Bağcılarspor deplasman maçımıza hazırlanacağız. Lig ikincisi olan Bağcılarspor maçının ciddiyetini unutmayıp, ciddiyetle bu maça hazırlanacağız. Hedefimiz doğrultusunda çok çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımız, bizim 12. oyuncunuz. Taraftarımız, bizim itici gücümüz olduğunu, tribünleri doldurarak, bu hafta yine bize gösterdi. Taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu haftaki galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyoruz"

"Bu zorlu maçlardan galip çıkmak çok önemli"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Zorluk seviyesi yüksek başka bir maç, tansiyonu yüksek bir oyun, ve sonunda alınan 3 puan. Gerçekten çok zorluydu. Bu zorlu maçlardan galip çıkmak çok önemli. Oyuncularımı sahaya koymuş oldukları karakterden ve vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Lider olmak çok keyifli ama bir o kadar da sorumluluğu yüksek. Biz yine çok çalışarak, mücadelemizi en iyi şekilde vererek çıktığımız her maçı kazanmak için sahada olacağız ve bütün kazandığımız maçları taraftarımıza armağan etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.