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Alaçatıspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alaçatıspor, Teknik Direktör Ahmet Saray ile anlaşma sağladı.

İZMİR 27.01.2021, 11:15
Alaçatıspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alaçatıspor, Teknik Direktör Ahmet Saray ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirerek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Alaçatıspor, pandemi önlemleri nedeniyle liglerin başlayamamasına karşın hazırlıklarını sürdürürken, yeni teknik direktörle de anlaşma imzaladı.

Teknik Direktör Ahmet Saray’ın yardımcı antrenörlüğünü Bülent Öztürk yapacak. Alaçatıspor, yeni teknik ekiple çalışmalarına 1 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, BAL maçlarının bir an önce başlamasını büyük bir özlemle beklediklerini belirterek, kulüp yönetimiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla maçlara hazır olduklarını söyledi. Kulüp Başkanı Varhan, son olarak Bornova Belediyespor Amatör Takım Teknik Direktörlüğü yapan ve 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona eren tecrübeli Teknik Direktör Ahmet Saray ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Varhan, Alaçatıspor’un Bölgesel Amatör Lig’in en iddialı takımı olacağını da vurguladı.

"Hedefim, genç, dinamik, yarışmacı bir takım yapmak"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlamasının ardından bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam Ahmet Saray, "1974 İzmir doğumluyum. 17 yıl aktif olarak futbol oynadım. 9 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Antrenörlüğe, 2010 yılında, Şirinyerspor’da başladım. Foça Belediyespor ve Çamdibispor’un ardından Gaziemir Gençlik ve Spor’u çalıştırdım. Daha sonra Çanakkale Çanspor, Milasspor, Güraltay, İzmirspor, Ülküspor ve son olarak da Bornova Belediyespor’u çalıştırdım. 9 yıllık antrenörlük dönemimde 5 defa şampiyonluk yaşadık. Alaçatıspor’daki hedefim genç, dinamik, yarışmacı bir takım yapmak. Bu kadroyla da, yapabildiğimizin en iyisini yaparak, lig, en üst sırada bitirmeyi hedefliyoruz. Özellikle, statü belirlendikten sonra hedeflerimiz daha da netleşecek. Federasyonun belirleyeceği statü, bizim de hedeflerimizi belirlemiş olacak" diye konuştu.

Profesyonel futbola, 1995 yılında Bornova Yeşilovaspor’da başlayan Ahmet Saray, Gaziemirspor, Torbalıspor, Üsküdar Anadoluspor, Arsinspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Altınordu, Edremit Belediyespor, Hendekspor, Altınolukspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor’da futbol oynadı.
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