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Alaçatıspor, son dakika golü ile 3 puanı kaybetti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 0. Bölge 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme’de konuk ettiği lig lideri Efeler 09 SFK karşısında uzatma dakikalarının son saniyelerinde yediği golle maçı 2-1 kaybederek, lig lideriyle puan farkını 6’ya çıkardı.

İZMİR 06.02.2022, 20:57
Alaçatıspor, son dakika golü ile 3 puanı kaybetti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 0. Bölge 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme’de konuk ettiği lig lideri Efeler 09 SFK karşısında uzatma dakikalarının son saniyelerinde yediği golle maçı 2-1 kaybederek, lig lideriyle puan farkını 6’ya çıkardı.

Alaçatıspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında, lig lideri Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nü, Çeşme İlçe Stadı’nda ağırladı. Genş güvenlik önlemlerinin alındığı maçta, Alaçatıspor taraftarları tribünleri tamamen doldurdu.

Maçın ilk yarısında, konuk takım, maçın 12’nci dakikasında, Süleyman Çelik’in ceza sahasından yaptığı ara pasta topla buluşan Fatih Bozok, yaptığı sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ikinci yarısına ağırlık koymaya çalışan Alaçatıspor, maçın 64’üncü dakikasında hakemin penaltı noktasını göstermesiyle, Hamdi Dereli, takımının bulduğu penaltı fırsatını gole çevirerek, skoru 1-1 yaptı.

Beraberlik golünün ardından her iki takımda baskıyı artırarak galibiyet golünü aradı. Maçın uzatma dakikalarında konuk ekibin ikinci kaptanı Soner Ergençay, takımının galibiyet golünü bularak, skoru ilan etti. Alaçatıspor karşısında 2-1 galip gelen Efeler 09 SFK, puanını 26’ya yükseltirken, Alaçatıspor 20 puanla lig sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

"Hedefimizden kesinlikle kopmadık"

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Alaçatıspor Kulübü olarak, Bölgesel Amatör Lig’de, üst sıralarda mücadelemize devam ediyoruz. Kulüp yönetimimizle birlikte hedefimizden kesinlikle kopmadık. Maalesef son saniye golü ile yenildik. Futbolcularımızın öz verisine, taraftarımızın verdiği desteğe teşekkür ediyoruz" diye belirtti.

"Hakemin sarı kartlı oyuncuya 2. sarı kartı göstermemesini anlayamıyorum"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Maçın başlangıcında çok şanssız bir gol yedik. Golün ardından kendimizi toparladık. Maçta pozisyonlarımız ve verilmeyen penaltımız var. İkinci yarıda bulduğumuz penaltıyı gole çevirerek beraberliği bulduk. Ardından birçok pozisyonlarımız oldu. Maçı çevirebilirdik. Ben hiç hakemlerle konuşan bir antrenör değilim. Ancak hakemin sarı kartlı oyuncuya 2. sarı kartı göstermemesini anlayamıyorum. Bu anlamda çok canımız yanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda liderin 6 puan gerisine düştük. Berabere kalsaydık 3 puan farkımız devam edecekti. Ama şunu belirtmek istiyorum; Alaçatıspor mütevazı kadrosuyla lige renk katan, iyi mücadele eden bir kulüp. Hiçbir oyuncuya borcu olmayan kulübümüzün bu durumu bir yönetim başarısıdır. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde oynayıp, kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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