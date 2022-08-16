Alaçatıspor, şampiyonluk hedefi ile sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alaçatıspor, şampiyonluk hedefi ile 2022-2023 sezonunu açarak, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sezon açılışına katılan Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Alaçatıspor’un tek bir hedefi var; ligde kalmak değil, şampiyon olmak. Hedef 3. Lig" dedi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, yönetim kurulu ile birlikte yürüttüğü yoğun bir transfer döneminin ardından, yeni sezonun açılışı ile yeni kadro ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon açılışına, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, kulüp eski başkanları Soner Varhan ve Namık Kemal Aydoğdu da katıldı.

"Alaçatıspor’un tek bir hedefi var; ligde kalmak değil, şampiyon olmak"

Antrenman öncesi Alaçatısporlu futbolculara İyi sezonlar ve başarılar dileğinde bulunan Başkan Oran, "Alaçatıspor’un hedefi belli. Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz, Kulüp Başkanı Ozan Gençalp ve yönetimiyle, Çeşme Belediyesi’nin de sonuna kadar desteğiyle, Alaçatıspor’un tek bir hedefi var: ligde kalmak değil, şampiyon olmak. Hedef 3. Lig. Siz bu hedefe ulaşın, gerisini de Ekrem başkana bırakın. Ben ve meclis üyelerim, sonuna kadar arkanızdayız. 3. Lig hedefini hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Camiamızdan aldığımız güçle, omuz omuza, kol kola hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, yeni sezonun açılışı ile ilgili bir açıklama yaparak, "95 yıllık tarihi olan bir kulübe hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturduk. Eksik bölgelerimiz için de 3-4 transfer daha yaparak kadromuzu tamamlayacağız. Bize destek olarak güç veren Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran’ın da işaret ettiği gibi çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Başkanlık görevime başlayalı çok kısa bir süre olmasına rağmen tüm Alaçatıspor camiasının desteğini arkamızda hissetmek beni ve yönetim kurulumu inanılmaz motive ediyor. Camiamızdan aldığımız güçle, omuz omuza, kol kola hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam. Bu inançla başladığımız yeni sezonun ilk gününde bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a, İlçe Emniyet Müdürümüz Tolga Özel’e, kulübümüze emek veren eski başkanlarımız Soner Varhan’a ve Namık Kemal Aydoğdu’ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Takım oyunuyla, felsefesiyle, kültürüyle, kulüp yapısıyla başarılı bir takım olacağız"

Yeni sezon çalışmalarının başlaması ile ilgili bir açıklama yapan Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz, "2022-2023 sezonu herkes için hayırlı olsun. Alaçatıspor olarak, 24 oyuncumuzla, bugün antrenmanlarımıza başladık. Bu sene nihai hedefimiz, herkesin takdir ettiği gibi bir kulüp olabilmek. Çünkü Alaçatıspor’un genlerinde, 95 yıllık tarihinde ciddi bir kazanma güdüsü var. Bu yıl da kazanan Alaçatıspor olacak. Yeni başkanımız ve yönetimimiz, yeni organizasyonumuzun yeni sezonda iyi olacağını ve kazanacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte, güçlü bir organizasyon, güçlü bir mentalite inşa etmek için buradayız. Belediye Başkanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, eski kulüp başkanlarımız da sezon açılışımızda bizimle beraberler. Bu beraberlikle Alaçatıspor’u hak ettiği yere getirmenin peşinde olacağız. Bu birlikteliği sürdürebilirsek, takım oyunuyla, felsefesiyle, kültürüyle, kulüp yapısıyla başarılı bir takım olacağız" diye belirtti.

"3-4 oyuncu daha transfer etme niyetimiz var"

Transferler ile ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Transferlerimiz önemli ölçüde bitse de, eksik bölgelerimiz var. 3-4 oyuncu daha transfer etme niyetimiz var. Görüştüğümüz oyuncular var. Ama acele etme lüksümüz yok. En doğru oyuncuyu, oyunsal olarak, felsefe olarak ve bütçe olarak en doğru oyuncuyu katmanın yollarını arayacağız" diyerek açıklamasını tamamladı.