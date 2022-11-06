Alaçatıspor sahasında 1-1 berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig 10. Grubun iddialı takımlarından Alaçatıspor, konuk ettiği Manisa Yıldızspor karşısında 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grubun güçlü takımlarından Alaçatıspor, son iki haftadaki liderliğini koruyamayarak, kendi sahasında konuk ettiği Manisa Yıldızspor ile 1-1 berabere kalarak, 13 puanla lig sıralamasında averaj farkıyla 4. sırada yer aldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yoğun programına rağmen izleyerek Alaçatıspor’a destek verdi.

BAL ligi 10. Grubun iddialı takımlarından Manisa Yıldızspor maçının il yarısına iyi başlayan Alaçatıspor, bulduğu gol pozisyonlarını 30. dakikada Emre Aydın’ın ayağından bulduğu golle 1-0 lehine çevirmeyi başardı. Golün ardından Alaçatıspor oyuncusu Yasin Dölek’in 2 sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucunda oyun dışı kaldı. Maçın 38. dakikasında Manisa Yıldızspor, bulduğu penaltıyı Serdal Öz’ün ayağından gole çevirmeyi başararak skoru 1-1 yaptı. Maçın ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.

Yağmurlu bir havada oynanan maçın ikinci yarısına takım savunmasını iyi yaparak, kazandığı toplarla hücuma çıkarak galibiyet golü arayan Alaçatıspor, etkili ataklarına rağmen golü bulamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Ligin en kritik maçını oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz gerçekten ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Ancak buna rağmen oyuna çok iyi başladık. Birçok pozisyonlarımız var, Hücumsal anlamda çok iyi işler yaptık. İşin savunma boyutunda baskılı oynayan, rakibe top aldırmayan ve çok iyi takım savunması yapan bir Alaçatıspor vardı sahada. Golü de bulduk. Ancak ilk yarının sonunda çok şanssız bir şekilde eksik kaldık ve penaltıdan golü yedik. Aynı anda iki kez cezalandırılmak gerçekten çok dramatikti. İkinci yarı tek planımız 4-4-1 şeklinde takım savunmasını iyi yapmak, merkezi kapatmak ve kazandığımız toplarla hücuma çıkmaktı. Bunu son derece iyi yaptık. İkinci yarı bir kişi eksik olmamıza rağmen inanılmaz bir mücadele gösteren, sahaya mükemmel bir karakter koyan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu alınan 1 puanın önemi çok büyük. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.