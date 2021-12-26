Alaçatıspor, ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Alaçatıspor, konuk ettiği Sökespor’u 1-0 mağlup ederek, sezonun ilk yarısını 20 puanla, lig sıralamasında ikinci olarak tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, 2021-2022 sezonunun ilk yarısının son maçında Sökespor’u konuk etti.

Coşkulu bir taraftar grubunun da izlediği zorlu maçı, Alaçatıspor 1-0 kazanarak, lig liderliği mücadelesinde iddiasını sürdürdü.

"İkinci yarı maçlarımızı, bir aksilik olmazsa kendi sahamızda oynayacağız"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "İlk yarıyı, zirveyi zorlayarak tamamlıyoruz. Bir aylık bir aramız var. İkinci yarıya, 30 Ocak Pazar günü, lig lideri Efeler 09’u konul ederek başlayacağız. Tüm futbolcularımızı ve teknik ekibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. İkinci yarı maçlarımızı, bir aksilik olmazsa kendi sahamızda oynayacağız. İlk yarıda oynadığımız maçlarda bize yardımcı olan, başta Belediye Başkanımız Ekrem Oran olmak üzere, bize sahasını açan Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin’e çok teşekkür ediyoruz. Çeşme stadına ve Çeşme Belediyespor’a vermiş olduğumuz maddi ve manevi zararlardan dolayı özür dileriz. 17 Ocak’ta başlayacak transfer döneminde, teknik heyetimizin vereceği rapora göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Taraftara küfürü son verme ricası

Alaçatıspor taraftarına, takıma verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Varhan, "Taraftarımızdan bir ricamız var; futbolun spor olduğunu unutmayalım. Alaçatıspor’u coşkuyla desteklemeye devam edelim. Ama küfürü sahamızdan uzak tutalım. Futbolcularımız, sizin tezahüratlarınızdan güç alarak, daha güzel oynayacak, sizlere futbol keyfi yaşatacaklardır. Eğer tezahüratlarınızdan küfürü kaldırırsanız, marşlarınızla, davul zurnayla, sahamızı bayram yerine çevirirseniz, inanın futboldan çok daha fazla keyif alacaksınız" şeklinde konuştu.

"Liderlik yarışımıza devam ediyoruz"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da yaptığı değerlendirmede, "İlk yarının çok önemli son maçı olan Sökespor maçını kazandığımız için çok mutluyum. Taktiksel olarak çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçı kazanarak liderlik yarışımıza devam ediyoruz. Çok zorlu bir ilk yarı oldu. Grubumuz çok iyi takımlara sahip olan bir grup. Her takım, her takımı yenebilecek durumda.. Bu ligde 20 puan yapmak bizim için çok önemliydi. Umarım eksiklerimizi de tamamlayarak çok iyi bir devre arası geçirip, ikinci yarıya ciddi bir başlangıç yapabiliriz. Bu arada oyuncularımızdan Bahtiyar Dolma talihsiz bir sakatlık geçirdi. Henüz teşhisi belli değil. Ancak kolunda ciddi bir problem var. Ona geçmiş olsun diliyorum ve bu galibiyeti Bahtiyar başta olmak üzere mücadeleden kaçmayan tüm oyuncularıma armağan ediyorum" diye belirtti.