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Alaçatıspor hazırlık kampında

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’inde mücadele edecek olan Alaçatıspor, Kuşadası’nda hazırlık kampına girdi.

İZMİR 22.09.2021, 12:26
Alaçatıspor hazırlık kampında

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’inde mücadele edecek olan Alaçatıspor, Kuşadası’nda hazırlık kampına girdi.

2021-2022 Bölgesel Amatör Lig (BAL)’inin 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacağının açıklanmasının ardından Alaçatıspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yaptığı transferlerle takımını güçlendiren Alaçatıspor, Kuşadası’nda kampa girdi. Alaçatıspor futbol takımının hazırlık kampının, 15 gün süreceği öğrenildi. Hazırlık kampında yoğun bir tempoyla antrenmanlara başlayan Alaçatıspor’un çalışmalarını, Kulüp Başkanı Soner Varhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri izledi.

Kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Varhan, yeni sezon için güçlü bir takım oluşturduklarını belirterek, sponsorlar, Alaçatı esnafı ve taraftarların da desteğiyle 3. lig hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

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