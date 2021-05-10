banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Alaçatıspor, Çeşme Basketbol’a moral verdi

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki play-off maçlarında yarı final mücadelesi veren Çeşme Basketbol’u kahvaltıda ağırladı.

İZMİR 10.05.2021, 17:45
Alaçatıspor, Çeşme Basketbol’a moral verdi

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki play-off maçlarında yarı final mücadelesi veren Çeşme Basketbol’u kahvaltıda ağırladı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Alaçatıspor, Türkiye Kadınlar Baketbol Ligindeki play-off maçlarında mücadele eden Çeşme Basketbol takımına moral kahvaltısı verdi. Başkan Soner Varhan, kahvaltıda ağırladığı Çeşme Basketbol Koçu Kemal Karakurt, Genel Menajer Arın Soğancıoğlu ve basketbolculara, 12 Mayıs Çarşamba günü Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile yapacağı yarı final mücadelesinde başarılar diledi.

Çeşme Basketbol takımının Koçu Kemal Karakurt da, Soner Varhan’ın verdiği moral kahvaltısından dolayı memnuniyetini ifade ederek, basketbol oyuncularının imzaladığı formayı Varhan’a hediye etti.

Çeşme Basketbol, play-off çeyrek finalde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 85-70 skoruyla farklı kazanan Çeşme Basketbol, Çeşme’deki ikinci maçında 62-67 yenilerek yarı final şansını 12 Mayıs Çarşamba günü yapacağı deplasman maçına bıraktı.
Yorumlar (0)
15°
açık