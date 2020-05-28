Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor

ALAÇATI TURİZM DERNEĞİ (ATD) BAŞKANI CELAL BAYRAKTAROĞLU, ALAÇATILI İŞLETMECİLER OLARAK "ÖNCE SAĞLIK" DEDİKLERİNİ VURGULADI.

Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor

ALAÇATI TURİZM DERNEĞİ (ATD) BAŞKANI CELAL BAYRAKTAROĞLU, ALAÇATILI İŞLETMECİLER OLARAK "ÖNCE SAĞLIK" DEDİKLERİNİ VURGULADI.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:02
6 Okunma
Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor

Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatılı işletmeciler olarak "Önce sağlık" dediklerini vurgulayarak, "Bu süreçte misafirlerimize ve müşterilerimize en sağlıklı ve huzurlu ortamı sağlamak ilk hedefimizdir" dedi.

Alaçatı Turizm Derrneğine üye olan oteller, restoranlar, kafeler ve dükkanların her zaman müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyarak hareket ettiğini vurgulayan ATD Başkanı Bayraktaroğlu, "Bu süreçte misafirlerimize ve müşterilerimize en sağlıklı ve huzurlu ortamı sağlamak ilk hedefimizdir. Hazırlıklarımız yaparken en çok önem verdiğimiz konu ise, yoğun ve etkili eğitim programlarını tüm çalışanlarımıza ulaştırabilmektir" sözlerine yer verdi.

"Bu yıl kesintisiz ’eğitim, eğitim, eğitim’ diyoruz"

Ticari şirketlerin uzman eğitmenleri ile online eğitimleri yoğunlukla düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizen Bayraktaroğlu, "Bu yıl kesintisiz ’eğitim, eğitim, eğitim’ diyoruz. Eğitimli personellerimizin işin kritik halkası olduğunu biliyor ve onlardan sorumluluklarını tam olarak gerçekleştirmelerini ve bir adım ileri giderek misafirlerimize de yol göstermelerini istiyoruz. Alaçatı’mızın bu konuda örnek belde olmasını hedefliyor, buna göre çalışıyoruz" diye kaydetti.

"Kırmızı çizgimiz: sağlık"

Çalışan ve halk sağlığının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan ve bir kitapçık hazırladıklarını açıklayan Bayraktaroğlu, “Hazırladığımız kılavuz kitapçık ile tüm turizm sektörünün enfeksiyon kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını istedik. Bu kurallar aslında işletmeler kadar, yazın tadını çıkarmak isteyen misafirlerimiz için de geçerli. Huzurlu, mutlu ve güzel bir tatil için bu kurallara hepimiz harfiyen uyacağız" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buca’da çözümün adresi Buca TİM
Buca’da çözümün adresi Buca TİM
Çeşme’deki oteller sezona hazırlanıyor
Çeşme’deki oteller sezona hazırlanıyor
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri devam ediyor
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri devam ediyor
Çevrimiçi Hazine Avı’nın sonuçları belli oldu
Çevrimiçi Hazine Avı’nın sonuçları belli oldu
Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı
Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı
İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık: Duvarları delip eczaneye girdiler
İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık: Duvarları delip eczaneye girdiler
Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
Mavişehir’de taşkın önlenecek
Mavişehir’de taşkın önlenecek
Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak
Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak
Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan
Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan
İzmir'de ‘çember daire' içinde kordon keyfi
İzmir'de ‘çember daire' içinde kordon keyfi
İzmir'de akıl almaz olay!
İzmir'de akıl almaz olay!
İzmir'de önemli caddelerde maske takmak artık zorunlu
İzmir'de önemli caddelerde maske takmak artık zorunlu
Prof. Dr. Filiz Öğce: "Sadece lise eğitimi hemşirelik için yetmez"
Prof. Dr. Filiz Öğce: "Sadece lise eğitimi hemşirelik için yetmez"
İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
Gençlerle Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
Gençlerle Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
İzmir Sebze Meyve Hali esnafından Biz Varız dayanışmasına destek
İzmir Sebze Meyve Hali esnafından Biz Varız dayanışmasına destek
Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
Başkan Soyer, Dünya Politika Forumu’nda konuştu
Başkan Soyer, Dünya Politika Forumu’nda konuştu
Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı
Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim