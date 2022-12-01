Alaçatı’daki yerel derbi maçı için güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

4 Aralık Pazar günü oynanacak Alaçatıspor-Çeşme Belediyespor maçı nedeniyle Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısına, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Emin Bostan, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ve Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp katıldılar.

Toplantıda, bu hafta sonunda ve ikinci yarıda oynanacak yerel derbi maçlarda uygulanacak güvenlik önlemleri ve kurallar belirlendi.

Alınan karara göre, 4 Aralık Pazar günü Alaçatı’da oynanacak yerel derbi maçına Çeşme Belediyespor seyircisi alınmayacak. Ev sahibi Alaçatıspor’un seyircisi davetiye ve kimlik ibrazı ile tribüne alınacak. Müsabakaya girişte alkol kontrolü yapılacak. Misafir tribünü ise boş tutulacak.

Alınan karara göre, aynı önlem ve kurallar, ikinci yarıda Çeşme’de oynanacak yerel derbi maçında Alaçatıspor taraftarları için uygulanacak.