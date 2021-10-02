Alaçatı’da sıra dışı sergi

İzmir’de çalışmalarını sürdüren heykeltıraş Şevki Köse, Antik Yunan bilgelerinin esin kaynağı olduğu ‘Görünmeyenler’ adlı kişisel sergisini Çeşme Alaçatı’da açtı. Köse’nin yontu tekniğiyle çalıştığı ahşap ve taş eserler, hikayeleriyle de sanatseverleri etkiledi.

Eserlerinde doğa ve insanı merkezine alan heykeltıraş Şevki Köse, uzun süredir üzerinde çalıştığı Solon, Alev, Lilith, Medite, Liberya, gibi bazı eserlerini ilk kez sanatseverle buluşturdu. M.Ö. 6 ve 7. yüzyılda felsefe etkinliklerini başlatan Atinalı Solon’un günümüze kadar aktarılan "Görünmeyenleri görünenden çıkar" öğüdünün, sanat anlayışı ile örtüştüğünü belirten Köse, "Antik Yunan bilgeleri, öğütleri pek çok çalışmama konu oldu ve sergi ‘Görünmeyenler’ ismiyle bütünleşti. Yüzlerce yıllık tecrübe, yaşanmışlık, doğanın bilgeliği var taşta, ağaçta, toprakta. Ağacın, taşın içinde var olana ve onun derinine ulaşmak, gördüklerimi ifade etmek ve paylaşmak benim yolculuğum" dedi.

Alaçatı 4 Mevsim Sanat Etkinlikleri kapsamında, Alaçatı Sakin Ev’de gerçekleştirilen, Eda Aner’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, büyük ilgi gördü. Sanatseverler, her biri farklı cins ağaç ve taştan yapılmış eserlerin etkileyici hikayelerini Köse’den dinleme fırsatı da buldu. Sergi, 4 Ekim Pazartesi günü sona erecek.