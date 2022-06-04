Alaçatı’da çevreci okuldan farkındalık yürüyüşü

"Doğa ve Çevre Dostu Okul" seçilen 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, atıklardan tasarladıkları giysilerle Alaçatı çarşısında bir yürüyüş gerçekleştirerek, sıfır atık ile ilgili farkındalık oluşturdu.

15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, çeşitli atık malzemelerden tasarlayarak giydikleri giysilerle farkındalık yürüyüşü yaptı. Farkındalık yürüyüşüne; Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Okul Müdürü Ali Can ve öğrenci velileri de katıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü, Alaçatı Çarşısı’ndaki çok sayıda tatilciden alkış alırken, bazı tatilciler de cep telefonları ile yürüyüşü görüntüledi. Öğrencilerin dikkat çeken yürüyüşü okul bahçesinde sona ermesinin ardından, öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca yaptıkları; ahşap boyama, resim ve seramik çalışmalarından oluşan sergi gezildi. Okulun kapalı spor salonunda açılan resim sergisinde yüzlerce resim sergilenirken, sergilenen resim sayısının çokluğu kapalı spor salonunda renkli görüntü oluşturdu. Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, öğrencilerle sohbet ederek, yaptıkları resimler hakkında bilgi aldı. Seramik atölyesinde sergilenen, çocukların yıl boyunca yaptığı seramik eserler de ilgi gördü. Seramik eserler arasında bulunan ve öğrencilerin seramik sevgisini dile getirdikleri yazılı notlar ise dikkat çekti.