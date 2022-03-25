Alaçatı Ot Festivalinde sanat izi

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bu yıl 11’incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivalinin ilk gününde açılan çok sayıda resim, fotoğraf ve heykel sergisi, festivalde sanat izi bıraktı.

Turizm cenneti Çeşme’nin en önemli festivalleri arasında yer alan ve Türkiye’nin birçok bölgesinden özel turların düzenlendiği Alaçatı Ot Festivali başladı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen festival ilk günden ilgi gördü. Festivalin ilk günü çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standının açıldı. Yine Alaçatı’daki bazı butik oteller, kafeler ve tarihi değirmenlerde de çok sayıda sanatçı tarafından; resim, fotoğraf ve heykel sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Açılan sergiler, festivalde sanat izi bıraktı.