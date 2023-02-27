AKUT Selçuk ekibi yeni gönüllüleri bilgilendirdi

AKUT Selçuk ekibi, yeni gönüllülerin katılımı için Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonunda bir tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda ekip, gönüllü olma sürecine dair katılımcılara bir bilgilendirme sunumu yaptı.

AKUT Selçuk ekibi, yeni gönüllüleri tanışma toplantısında buluşturdu. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonundaki toplantıda, gönüllüsü olma sürecine dair katılımcılara bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

AKUT Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer, deprem ve muhtemel afetler için önceden hazırlıklı olmanın önemine değindi. Tuncer, "Afetlerde bir şeyler yapmamız mutlaka önceden hazır olmakla mümkün oluyor. Biz kendi gönüllülerimizden dahi belli eğitimleri almayanları bölgeye götürmüyoruz. Biz AKUT Selçuk Ekibi olarak güçlü olalım ki bütün bölgede, Türkiye’de hatta yurt dışında operasyonlarda gidip insanlara faydalı olabilelim. Bizim için yetişmiş ekipler ve malzeme desteği çok önemli" dedi.

Gönüllü alım süreci hakkında bilgi veren Dr. Tunç Tuncer, "Afet bilinçlendirme semineri, AKUT etik ve disiplin semineri, evrakların hazırlanması, mülakat, ilgili birimlere yönlendirme ile AKUT gönüllüsü oluyorsunuz. Sonrasında operasyona katılacak gönüllülere performans testi, temel kampçılık ve navigasyon eğitimlerinin ardından derece derece daha ileri operasyon eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra belli yaş gruplarına ayrılmak üzere okullara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerimiz var" şeklinde konuştu.

AKUT Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer, gönüllülere yönelik bilgilendirme toplantısında ayrıca, AKUT’un; gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, başta insan olmak üzere tüm canlıların hayatına değer vermek, dürüstlük ve güvenilirlik temel değerleriyle çalıştığının da altını çizdi. 250 yurttaşın katılımıyla gerçekleşen tanışma toplantısının sonunda Tuncer, katılımcıların gönüllü olmak ile ilgili sorularını cevaplandırdı. AKUT gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların, https://www.akut.org.tr/uyelik adresinden bilgi alarak gönüllü kaydı oluşturabileceği aktarıldı.