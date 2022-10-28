AKG Türkiye ve Angels Farm Sanctuary, doğal yaşam için el ele

Soğutucu üreticisi AKG Türkiye, Türkiye’nin ilk ve en büyük çiftlik hayvanlarını koruma, barındırma ve rehabilitasyon çiftliği Angels Farm Sanctuary ile birlikte doğal yaşamı desteklemek için çok anlamlı bir iş birliğine imza attı. İşbirliği gereği, Angels Farm Sanctuary’nin ürettiği vegan sabunlar AKG çalışanlarına dağıtılarak hayvanlara destekte bulunuldu.

1966 yılından günümüze kadar faaliyet gösteren ve Türkiye’de 2012 yılında İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisini kuran AKG Türkiye, doğal yaşamı desteklemek için Angels Farm Sanctuary ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. AKG Türkiye çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği proje ile başta kıyafet olmak üzere pek çok eşya toplandı, Angels Farm Sanctuary’nin ürettiği vegan sabunlar AKG çalışanlarına dağıtıldı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç çiftlik hayvanları, pet grubu hayvanlar, egzotik ve yaban hayvanları olmak üzere 3 bin hayvan dostu yaşatmaya çalışan Angels Farm Sanctuary’ye destekte bulunuldu. Dünyanın lider soğutucu üreticisi AKG Türkiye, doğaya ve yaşama olan sorumluluklarının bilincinde olduklarını, sürdürülebilir bir gelecek için pek çok yeni sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.