Akdeniz Sürdürülebilir Kent ve Bölgeleri Ajansı semineri İzmir’de yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 21-25 Kasım tarihleri arasında Akdeniz’de kentsel ve bölgesel iş birliği çalışmaları yürüten Akdeniz Sürdürülebilir Kent ve Bölgeleri Ajansı’nın uluslararası seminerine ev sahipliği yapacak. Seminerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önce çıkan sosyal dayanışma, tarım, doğa, Cittaslow metropol, iklim değişikliği, temiz enerji ile sıfır atık politikaları anlatılacak.

Akdeniz’de kentsel ve bölgesel iş birliği çalışmaları yürüten, üyeleri arasında Fransız Dış İşleri ve Avrupa Bakanlığı, Marsilya Belediyesi ve Euromediterranee Kamu Kalkınma Ajansı gibi kurum ve kuruluşların bulunduğu Akdeniz Sürdürülebilir Kent ve Bölgeleri Ajansı (AVITEM), İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir’de 21-25 Kasım 2022 tarihlerinde uluslararası bir seminer düzenleyecek. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde düzenlenecek seminere kent yönetimi uzmanları, bürokratlar, diplomatlar, akademisyenler ve sivil toplum yetkililerinden oluşan yaklaşık 25 kişilik uluslararası bir heyetin katılması bekleniyor.

Seminerde; İzmir’in stratejik vizyonu, tarihsel, coğrafi ve kentsel gelişiminin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal dayanışmanın artırılması ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesini amaçlayan politikaları, Cittaslow metropol uygulamaları, temiz enerji politikaları, kültür, tarım ve doğa alanındaki faaliyetleri ve vatandaş katılımına dayalı kurumsal yapısıyla sivil toplumla kurduğu işbirlikleri konuşulacak. AVITEM İzmir Semineri 21 Kasım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılacağı açılış töreniyle başlayacak.

İzmir dayanışması anlatılacak

Açılış töreninden sonra saat 10.30-11.15 saatlerinde Başkan Danışmanı Onur Eryüce’nin moderatörlüğünde Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinden Akın Erdoğan ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinden Ünal Örnek’in katılacağı “Sosyal Ekonomi: Sosyal Ekonomi Deneyimler ve İyi Örnekler” başlıklı oturum düzenlenecek. Oturumda; sosyal ekonominin giderek önem kazandığı günümüz koşullarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bölgesel ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesine yönelik dayanışma politikaları konuşulacak. Ayrıca Akdeniz şehirleri ve bölgesel aktörler arasındaki işbirliğinin sosyal ekonominin geliştirilmesine yönelik ne gibi çıktıları olacağı tartışılacak, deneyimlerin, ortak projelerin, bölgesel aktörlerin arasında kurulan ağların ve çalışma yöntemlerinin önemine değinilecek.

Bergama’da ekolojik tarım çalışmaları izlenecek

Seminer çerçevesinde 21 Kasım Pazartesi 15.45’te İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir toplu taşıma politikasına ve çözümlerine dair bir panel düzenlenecek. Program çerçevesinde Büyükşehir’in Cittaslow metropol pilot mahallelerinden Demirköprü ziyaret edilecek, TARKEM’in çalışmaları incelenecek, Körfez’deki temizlik çalışmaları ve büyükşehir belediyesinin iklim değişikliği ve sıfır atık politikasının konu alınacağı oturumlar yapılacak. İZDOĞA’nın üretici odaklı ekolojik tarım politikalarını incelemeye yönelik Bergama’ya da bir gezi düzenlenecek. Seminer programının son gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç Büyükşehir’in kurumsal yapısına, projelerine ve stratejik hedeflerine dair bir sunum yapacak. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, düşük nüfuslu bir belediye olarak Foça’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerinden bahsedecek. Akdeniz Akademisinden Ece Aylin Büker’in katılacağı oturumda ise Büyükşehir’in akademik çevreler üzerinden Akdeniz ortak kültürel çalışmalarındaki belirleyici rolüne değinilecek.