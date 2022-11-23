AK Parti’li Sürekli’den ’tarihe saygı’ çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde önce Konak’ta Tüm-Yerel-Sen ve Memur-Sen temsilcileriyle bir araya geldi, daha sonra Urla’da üye ve esnaf ziyareti yaptı.

Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sürekli, son dönemde Klazomenai Antik Kentinin imara açılacağı iddialarına değindi. Sürekli, "Göstermelik gerekçelerle, hiçbir sakıncası ve hukuki engeli olmayan 1 metrekare alanın imara açılmasını 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı bulan CHP’li Büyükşehirin buradaki hukuksuzluğa göz yumarak imar değişikliği yapması, tarihe saygısızlık ve rant fırsatçılığından başka bir şey değildir. Kaldı ki bu plan değişikliği daha önce meclise sunulmuş ve 11 Kasım 2021 tarih, 05. 1297 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Cumhur İttifakı olarak sonuna kadar ‘Hayır’ dediğimiz bu değişikliğin 10 ay önce oy birliğiyle reddedilmesine rağmen bugün hangi gerekçelerle kabul edildiği, meselenin adrese teslim bir planlama olduğu gün gibi ortadadır" diye konuştu.

"Ne yeşil ne tarih ne de İzmir umurlarındadır"

Selçuk-Efes, Sığacık-Teos, Foça-Fokayi, Çeşme-Ildır gibi Urla-Klazomanai’nda büyük bir tarihi değer olduğuna dikkat çeken Kerem Ali Sürekli, "Pek kültürlü Büyükşehir Belediye Başkanı bu gerçeği bilmiyor olamaz. Bir yerel idarenin görevi; şehrinin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri korumak, projelerle öne çıkararak tanıtmakken bu kıyıma yol vermesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kafasının arkasını gözler önüne sermiştir. Bergama’da, her kesimi ve ihtiyacı kucaklayan Millet Bahçesini durdurmaya çalışan; Buca’da, halkın yıllardır beklediği Buca Cezaevinin tahliyesinin ardından halkın ve ilçenin ihtiyaçlarını karşılayan planlama için yaygara çıkaran; Karabağlar’da üniversite kazanımlı kentsel dönüşüm projemizi durduranlar, Urla’da tam tersi at koşturmaktadır. Böyle bir tarihi değeri yok etme kararlarıyla kendilerini rantın dayanılmaz hafifliğine bırakmışlardır. İşin özü; ne yeşil ne tarih ne de İzmir umurlarındadır." dedi.

"Bu şehrin tek bir çakıl taşına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Urla’da CHP’li Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılan bir tarih kıyımı vardır. Kılıfına uydurmaya çalıştıkları bu plan değişiklikleri, İzmir’in dört yanında başka talanları, hukuksuzlukları da beraberinde getirecek bir emsal oluşacaktır. Bu şehrin çilesi sayelerinde dolmamakta, bunca çözüm bekleyen sorun varken, onlar hak hukuk çiğneme pahasına bildiklerini okumaya devam etmektedir. Bir kaşık suda fırtına koparan ilgili odalar ise CHP’li Büyükşehir Belediyesinin arka bahçesi gibi hareket etmekte, ne hikmetse İzmir’in değerlerinin, tarihinin katline sessiz kalmaktadır. İzmir kamuoyu bilmeli ki; bu şehrin tek bir çakıl taşına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. İtiraz ve dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız. İzmirliyi uykuda sanmasınlar, hafife almasınlar.”