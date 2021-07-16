AK Partili Sürekli’den körfez kirliliği ve trafik sorunu çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adaylık sürecinde verdiği sözleri, videoları ile birlikte paylaşarak, körfez kirliliği ve trafik sorunu konusunda Soyer’in vaatlerini unutturamayacağını ve sorumluluklarından kaçamayacağını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i vaatleri üzerinden eleştirdi. Sürekli, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer, bir mazeret fabrikası’ gibi çalışıyor" dedi.

Kerem Ali Sürekli, "Vaatlerini gerçekleştiremedikçe, en temel, en hayati sorunları çözemedikçe; bir bahaneye sarılıp algı yönetmeye çalışıyor. 3 yıl sonra İzmir Körfezi’nde yüzeceğini vaat eden Soyer, 3. hizmet yılında körfez ve derelerde kirlilik ve koku katlanarak artarken, ‘Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?’ diyecek kadar da ileri gidebiliyor. Halkın zihninde yetki karmaşası yaratıp sıyrılmaya çalışıyor" şeklinde aktardı.

Tunç Soyer’in adaylık sürecinde körfez ile ilgili vaatlerini dile getirdiği videoyu da paylaşan Sürekli, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul projesini işaret edip Gediz Nehri’ni kirlilikten kurtarmanın maliyet hesabını yaparak göz boyamaya, hedef şaşırtmaya çalışıyor. Bu karşılaştırması su götürmez. Bu matematik tutmaz. Soyer, vaatlerini bu yolla unutturamaz, sorumluluklarından böyle kaçamaz. Güzelbahçe’de dalıp balık adam pozu vererek körfezdeki kirlilik ve koku sorununu; küresel ısınma gerekçesi ve su sempozyumlarıyla alt yapı ve içme suyu sorunlarını çözemezsiniz. Vaatlerinizi unutturamazsınız."

Tunç Soyer’in yine adaylık sürecinde trafik sorununa çözüm getireceği videoları paylaşan Başkan Sürekli, “Trafik sorununun ve verdiğiniz sözlerin üstünü de metro tünelinde sabah koşusu yaparak, kordonda bisiklete binip, araç hesap tabloları çizerek, gerçeklikle bağdaşmayan çözümler önererek örtemezsiniz." dedi.