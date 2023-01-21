AK Partili Sürekli’den 6’lı masaya adaylık göndermesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 4 yıldır yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını ifade ederek, “Biz hazırız. Muhalefetin Cumhurbaşkanımız için yeniden körüklediği ‘aday olamaz’ tartışması çok yersiz. Anayasa ortada. Kendilerince bir hukuk oluşturmaya, kendi çıkmazlarına kılıflar oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta tabiri caizse sallanan masalarına takoz oluşturma çabasındalar” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 ilçede düzenledikleri eş zamanlı ziyaretler çerçevesinde bir günde 5 ilçede program gerçekleştirdi. Foça’da bölge ilçe başkanları toplantısı yapan Başkan Sürekli’nin gündeminde 14 Mayıs seçimlerine yönelik gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci vardı.

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimle ilgili konuşan Sürekli, “Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak adaydır, ikinci adaylığıdır. Anayasa’nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesi, 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa’ya göre de 2018’de oldu, ikinci uygulaması 2023’te olacak. Muhalefet, hukuku tanımıyor, anayasayı bilmiyor olamaz. Ama Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, guguk işlerine geliyor. AK Parti, Cumhur İttifakı, malum masanın alengirli işlerine takılmıyor. Sokakta, milletle kucaklaşmaya devam ediyor. Buyursunlar bizimle seçim sahasında rekabet etsinler, sandık güvenliğini sağlasınlar. Hukuk ve demokrasi işlesin” diye konuştu.

Sürekli’nin bir diğer gündemi de 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek İktisat Kongresi 100. Yıl organizasyonu oldu. Sürekli, hazırlıkların hızla devam ettiğini belirterek, “Yokluk ve imkansızlıklar içinde verilen milli mücadelenin ardından ilk ekonomik reformlarını hayata geçiren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılı elbette devletin uhdesinde olacaktır. Ülkemizin iktisadi mücadelesinin simgesidir. Bu tarihi günden 100 yıl sonra aynı yerde o ruhu canlandırmak ve bir projeksiyon çizmek, devletimizin, hükümetimizin sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştireceğimiz kongre hazırlıkları hızla sürüyor. Programımız, Türkiye için üreten, Türkiye Yüzyılı için katma değer oluşturan işçimiz, çiftçimiz, esnafımız ve sanayicimizi içine alacak. Türkiye, yaşanan küresel dalgalanmalarla baş edebilen örnek bir ülke. 21 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik ve sosyal reformlarını yaparak, yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı açılımını ortaya koyduk. 17 Şubat’ta yapılacak kongrenin anlamı bu açılardan da çok büyük. İnanıyorum ki; önümüzdeki sürece çok önemli açılımlar sağlayacak” dedi.

Öğrenci evine konuk oldu

Foça’da Dikili, Foça, Menemen, Aliağa, Bergama, Kınık ilçe başkanları toplantısının ardından, Bornova ve Gaziemir’de üye ziyaretleri yapan ve Karabağlar’da partiye katılanlara rozetlerini takan Sürekli, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Sürekli, ilerleyen saatlerde Buca’da bir öğrenci evine konuk olup, gençlerle gündemi değerlendirerek, sohbet etti. Sürekli, gençlerle sık sık buluşmanın ve görüş alışverişinde bulunmanın kendilerine olağanüstü bir dinamizm kazandırdığını söyleyerek, “Onlarla yaptığımız hoş sohbetler, yaptığımız beyin fırtınaları çok değerli. Her ilçe programımızda, eş zamanlı ziyaretlerimizde onlarla mutlaka bir araya geliyoruz. Gençlerimizin siyasete, ekonomiye, toplumsal olaylara bakışlarını ve değerlendirmelerini çok önemsiyorum” diye konuştu.