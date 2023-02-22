AK Partili Sürekli ve MHP’li Şahin, Hatay ve Kilislilerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir’de yaşayan Hatay ve Kilislilerin temsilcilerini ziyaret etti. Kerem Ali Sürekli, Şahin ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından SGK İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisinde konuk edilen depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Sürekli, "Depremzedelerimizin yeniden hayata tutunmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ittifak ortağı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile birlikte, İzmir Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Vecih Fakıoğlu ile Kilisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Reşit Muhtar ile bir araya geldi. Vakıf ve dernek üyelerinin deprem bölgesindeki kayıp ve yaralıları için baş sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Sürekli ve Şahin, İzmir’e tahliye edilen depremzedelerin talepleriyle ilgili de bilgi aldı.

AK Partili Sürekli, daha sonra SGK İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisinde konuk edilen depremzedeleri ziyaret etti. Deprem faciasını Gaziantep’te yaşayan ve İzmir’deki yakınlarının evine gelen depremzede Sevgi Akçay’a geçmiş olsun ziyaretinde de bulunan Sürekli, Konak İlçe Başkanlığında ana kademe ile toplantı yaparak, deprem koordinasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Sürekli, yaptığı ziyaretlere ve deprem bölgesine yönelik çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Yaşadığımız depremin izlerini silmek için hükümetimiz yoğun bir gayret içinde. Manevi izlerini ortadan kaldırmak çok zor. Büyük acılar yaşandı, yaşanıyor. Büyük yıkım yaşayan illerimizin İzmir’deki temsilcileriyle dayanışma halindeyiz. Yaraları birlikte sarmanın yollarını buluyoruz. Bir yandan da teşkilatlarımızın yardım çalışmalarının sürekliliğini sağlıyor; bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Valiliğimizin yürüttüğü koordinasyona da katkımızı koyuyoruz. Bu süreçte devamlılık ve birlikte hareket etmek esas."

Bölgenin deprem duyarlılığının sürdüğüne değinen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle devam etti:

"Büyük yıkım yaşayan illerimizdeki çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Kalıcı konutlar için ön hazırlıklar tamamlandı. Köklü çözümler üreterek yol alınıyor. Bölgedeki vatandaşlarımıza eşya yardımı başlayacak. Bakanlarımız, 11 ilimizin valilikleri, belediyeleri ve diğer paydaşlarla birlikte hareket ediyor. Bu ayağa kaldırma süreci için en önemlisi de bu. Şartsız kenetlenmek. İzmir’de de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Gerek buradaki depremzedelerimize destek olmak gerekse bölgeye yardım götürmek noktasında birlik beraberlik içindeyiz. Kiralarda, taşımada başta olmak üzere fahiş fiyat uygulamaları gündemde. Bu felaketin sorumluları üzerine nasıl gidildiyse; bu gayreti, bu acıyı istismar edenlerin üstüne de aynı kararlılıkla gidilecektir."