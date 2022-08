AK Partili Sürekli: “Sandıktan sandığa değil, sahadan sahaya”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, aralıksız sürdürdükleri saha çalışmalarını değerlendirdi.

‘Eş zamanlı’ ve ‘Karınca modeli’ ziyaretlere ilişkin rakamlarda veren Sürekli, “Karınca modeli ve 30 ilçede yürüttüğümüz ‘Eş zamanlı’ programlarımıza pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gönül seferberliğimizin 3. etabındayız. Yazın kavurucu sıcağında da vatandaşımızın yanındayız. Milletvekillerimiz dâhil, hiçbir kademedeki arkadaşımız; ‘tatil’ yapmıyor. Bizler zaten, sandıktan sandığa değil, sahadan sahaya koşan, hizmet ve icraat idealinin fertleriyiz. İzmir’in AK Kadroları da bu noktada örnek bir performansa sahip” diye konuştu.

Bu rakamların içi, vefa, emek ve güvenle dolu

Açıklamasında son 6 ay içinde yaptıkları ziyaretlere ilişkin ayrıntılı rakamlarda açıklayan Başkan Sürekli, AK Parti’nin bir dönemin ve seçim zamanlarının değil, hizmet aşkıyla her mevsim, her gün ve her an milletle iç içe olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Son 6 ay içinde 30 ilçede 8 kez ‘Eş zamanlı’ olarak sahaya çıktık. Milletvekillerimizin de yoğun katılım gösterdiği programlarımızda İl ve İlçe Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kollarımızla birlikte esnafımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla ve üyelerimizle buluştuk. Önceki dönem yöneticilerimiz ve yeni üyelerimizle bir araya geldik. Yine 6 ay içinde 12 ilçemizde ‘Karınca modeli’ çalışma yaptık. Gönüller arasında köprü kurabildiğimizi düşünüyorum. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Sadece bu süre içinde; 17 bin 567 noktaya ulaştık. 4 bin 62 haneye, 346 STK, 925 muhtarımıza konuk olduk. 8 bin 24 esnafımızı iş yerinde ziyaret ettik. Bin 203 yeni, 3 bin 947 mevcut üye ziyareti yaptık. Her gittiğimiz ilçede geniş katılımlı teşkilat toplantıları yaparken, yatırımlarımızı yerinde inceledik. Vatandaşımızın, STK temsilcilerimizin görüşlerini dinledik. Yaptıklarımızı anlattık. Sadece eş zamanlı ziyaretlerimizde ailemize bine yakın AK gönüllü katıldı. Bu rakamlar içi boş rakamlar değil; içi vefa, emek ve güvenle dolu.”

Masa başından dizayn etmeyiz

2023 seçimlerinin yolda yürürken selamlaşmayacak siyasi figürleri bir araya getirdiğini, bunun da ancak masa başında olabildiğini söyleyerek altılı masaya gönderme yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Onlar, memleketi masa başından dizayn ediyor, milleti temsil eden vekilleri ise yaz tatilinde. Ama AK Parti; tüm kadrolarıyla sahada, halkın yanında. İzmir’de de tüm vekillerimiz halktan aldığı temsil sorumluluğunun hakkını sonuna kadar veriyor. İyi günde de kötü günde de halkla iç içeyiz. Milletvekillerimiz, ‘Gönül seferberliği’ çalışmalarımıza bizzat katılırlarken; dernek, oda ve muhtar buluşmaları gerçekleştiriyorlar. Birileri gibi göstermelik değil; tüm benlikleri ve çabaları ile İzmir’in, İzmirli hemşerilerimizin sorunlarının çözümü için alandalar. Sadece İzmir’le merkezi idare arasında köprü olmuyoruz. İzmir’in ihtiyacı olan her yerdeyiz. CHP’li yerel idarelerin yapamadığı ne varsa, yönettikleri ilçelerde yaşattıkları her mağduriyette oradayız. Yerel muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz elbette. Şehrimizin yerel sorunları çok büyük. Uyarıyoruz, öneriyoruz, yol gösteriyoruz. Ama, hizmet niyet işi olduğundan, CHP’li belediyeleri sorunları dahi çözmek için harekete geçiremiyoruz. Bu kayıtsızlıkları bizi yolumuzdan alıkoymuyor tabi ki. Biz, her gün daha fazla çalışmaya devam ediyoruz.”

Bizim seferberliklerimiz sözde değildir

Başkan Sürekli, İl Ana Kademe olarak parmakla gösterilen çalışmalara imza atmaktan gurur duyduğunu belirttiği açıklamasında Kadın ve Gençlik Kolları başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: “İl Başkanlığımızın tüm birimleri, yoğun faaliyet gösteriyorlar. Milletvekillerimize her an ulaşmak mümkün, mütemadiyen sahadalar. Meclis Üyelerimiz de ona keza, tüm çalışmalarımızda varlar ve bulundukları ilçelerin kalkınması ve haklarının korunması için gayret içindeler. Gönül Seferberliği’nde de karınca misali çalışıyoruz. Ekonomiden, sağlığa ilan ettiğimiz her seferberlik gibi Gönül Seferberliği de bizler için sözde değildir. Somut sonuçları vardır. Tüm badirelere karşı gösterdiğimiz direnç, bu seferberliğin ürünüdür. Bugün, ‘Bir olduk, 21 olduk’ diyebiliyorsak; bunu iç ahengimize, sorumluluk duygumuza ve bize güvenen milletimize borçluyuz. Aynamız iştir, ortaya koyduğumuz eserlerdir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; ‘Bu ülkeye omurgalı siyaset lazım, yalpalayan değil.’ Bu siyaset de hizmet siyasetidir, gücünü milletten alır ve vücut bulmuş hali AK Parti’dir.”

Her şey İzmir için

"Son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım’ın İzmir’le yıllardır çok güçlü bağ kurdu’’ diyerek sözlerine devam eden Sürekli, “Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’nin teşrifleriyle Dikili’de; Valiliğimiz, Meslek Odalarımız ve yerel yönetim iş birliği ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni yola çıkardık. Çok coşkulu bir temel atma töreni gerçekleştirdik. 3 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş kapısı olacak dev bir proje. İzmir’in kalkınması ve sorunlarının çözümü için yatırımlarımızı sürdürürken, iş birliğinden, iyi ve doğru projelere destek vermekten kaçmadık, kaçmayız. Her şey İzmir için Son Başbakanımız Binali Yıldırım, önemli bir müjdenin de altını çizdi. Depremzedelerimize yönelik düşük ve uzun vadeli kredi hazırlıklarının bittiğini, ağır hasarlı binalar için konut yapılacağını duyurdu. Tüm samimiyet ve çabamızla depremzedelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Sonuna kadar da bu hassas meselenin siyasallaştırılmasının karşısında olacak, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.