AK Partili Sürekli, oda başkanları ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kongresini tamamlayan esnaf odaları ziyaretlerini; İzmir Pazarcılar, Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Esnafı ile Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile sürdürdü. Pandemi süreci ve ardından yaşanan küresel krizden etkilenen esnaf sanatkârın yanında olduklarını belirten Başkan Sürekli; “Esnaflarımız ve temsilcileriyle sıklıkla bir araya geliyoruz. Pandemi sürecinden başlayarak içinde bulunduğumuz küresel ekonomik şartların gereği olarak onları ayakta tutmak için çalışıyoruz. Oda başkanlarımızla istişarede bulunmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kongresini tamamlayan esnaf odaları ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Sürekli, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Esnafı Odası Başkanı Kemal Ateş ile Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın’ın talep ve görüşlerini dinleyerek hükümetin esnafa yönelik çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Sürekli, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Pandemide işleri zarar gören esnaf ve sanatkârlarımızı desteklemek ve süreci en az asarla atmaları için verdiğimiz hibe yaklaşık 4,5 Milyar TL. Halkbank tarafından toplamda 194 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırmışız. Yüzde 50 ve faizsiz kredi imkanı sağladık. Bu kapsamda 31 Aralık itibariyle dokunduğumuz esnaf sayımız 1 milyon 166 bin 482’ye, kredi tutarı ise 77,5 Milyar TL’ye ulaştı; ayrıca Ticaret Bakanlığımız geçen yıl, salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârlarımızı destekleyerek 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı. Bundan yararlanan esnaf sayımız ise 1 Milyon 300 bine yakın."

“Ne eğriyi tok gördüm ne doğruyu aç”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

"Maalesef küresel enflasyon, dünya genelinde yaşanan belirsizlik, özellikle emtia fiyatlarındaki aşırı yükseklikler, tüm ülkeleri olduğu gibi bizi de etkiledi. Dünya ülkeleri son yarım asrın en yüksek enflasyon rakamlarını gördü. Evet pek çok gelişmiş ülke tedarik zincirinde sorun yaşıyor; ancak bizde böyle bir problem görünmüyor. Son dönemlerde yaşadığımız bazı talep artışlarında bile tedarik zinciri bunları karşılamayı sağladı. Hiçbir ülke bu artışı kaldıramazken, Türkiye; esnafının, üreticisinin dirayeti, üretim alt yapısı, tedarik zinciri ve aldığımız tedbirlerle çok daha sağlıklı bir işleyiş yakaladı. Ataların söylediği bir söz var. ‘Ne eğriyi tok gördüm ne doğruyu aç.’ Biz 20 yıldır olduğu gibi, bugün de doğruyuz, doğru adımlar atıyoruz; çünkü, milletimize hizmetten başka gayemiz yok. Akaryakıt, doğal gaz ve elektrikte verdiğimiz destek 200 milyar TL. Yıl sonunda, sadece doğal gaz ve elektrikte vereceğimiz destek, 300 milyar TL’yi bulacak. Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Üzerinde çalışılan Perakende Yasası ile esnafı zincir marketlere ezdirmemek üzere önemli adımlar atılacağını söyleyen Sürekli, "Zincir marketlerin nüfus kriterine göre açılmasından, satacağı ürünlere sınırlama uygulanmasına ve çalışma saatleri ile günlerine kadar önemli düzenlemeler yapılıyor. Bizim esnafımızı da tüketicimizi de korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Türkiye Esnaf Temsilcileri ile de toplantılar yapıyor, görüşlerini alıyoruz. Perakende düzenlemeleri etap etap hayata geçecek. Ekmek yasak kapsamında olmayabilir; çünkü, temel gıda ürünü. Özellikle beyaz ve elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat her yerde satılamayacak. Esnafımızı haksız rekabetten de korumak ve güçlendirmek için gerekli her adımı atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.