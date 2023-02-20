AK Partili Sürekli: "İzmir’imize gelen depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, depremden etkilenen illerin İzmir’deki dernek temsilcilerine ve şehre gelen depremzedelere ziyaretlerini sürdürüyor. Deprem bölgesinden Selçuk ilçesindeki yakınlarının yanına gelen depremzedelerin yanı sıra, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret eden Başkan Sürekli, "İzmir’imize gelen depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Hastanelerde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızın sağlık durumlarını, şehrimize gelen vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin İzmir’deki derneklerine yönelik ziyaretlerini sürdüren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son olarak Çiğli ilçesinde, İzmir Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Vural Kaynarca ve yönetimiyle bir araya geldi. Dernek yöneticilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Sürekli, hükümetin deprem alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Sürekli, “Bakanlarımız gece-gündüz, kurulan çadır ve konteyner kentlerde sıcak gıda üretim yerlerinde depremzedelerimizle. Hepsi alanlarında önemli adımlar atıyor. Bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken, diğer yandan acı felaketi tüm unsurlarıyla yaşayan illerimizin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Şu anda yüzyılın afetinden etkilenen illerde hayatın normale dönmesi için yoğun çalışma var. Çadır kentlere yenileri ekleniyor ve konteyner kentlerin sayısı hızla artıyor. Ortak bir acımız var ve bu acıyı paylaşarak depremzedelerimizin yükünü hafifletmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Her birini tek tek ziyaret ediyoruz"

Daha sonra Selçuk ilçesine geçen Başkan Sürekli, yakınlarının evlerinde kalan depremzede aileleri ziyaret edip baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralı depremzedeleri de ziyaret eden Başkan Sürekli, İzmir ve ilçelerindeki depremzedelerin durumlarını takip ettiklerini belirtti. Başkan Sürekli, “Deprem bölgesinden İzmir’imize gelen depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız da. Milletimiz devletimizle el ele verip eşsiz bir dayanışma örneği gösteriyor. Tüm teşkilatlarımız sahada. Hiçbirini atlamadan, şehrimize gelen tüm depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Her birini tek tek ziyaret ediyoruz” dedi.

AFAD ile koordinasyon içinde bölgeye yardım malzemesi göndermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Sürekli son rakamlara ilişkin, bilgiler verdi.

Zor ve uzun soluklu bir sürecin içinden geçildiğini ifade eden Başkan Sürekli, şöyle devam etti:

Birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Şu ana kadar il ve ilçe başkanlıklarımızdan 34, belediyelerimizden ise 132 olmak üzere, yardım malzemesi yüklü 166 tırı deprem bölgesine gönderdik. Depremzedelerimizin yaraları sarılıncaya kadar da ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini göndermeye devam edeceğiz.”