AK Partili kadınlardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Urla AK Parti Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri, pandemi sebebiyle yoğun çalışma temposu içerisinde olan Urla Devlet Hastanesi çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

AK Partili kadınlar, hastane personeline kendi elleriyle hazırladıkları yiyeceklerden ikram ettiler. Sağlık çalışanları ile sohbet ederek moral veren kadınlar, daha sonra Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Adıgüzel Demirel ile makamında bir araya geldiler.

AK Parti Urla Kadın Kolları Başkanı Didem Doğan, ”Pandemi sürecinde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak üyelerimizle Urla Devlet Hastanesi çalışanlarına ziyarette bulunduk. Bu zor günlerde bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve teşekkür etmek istedik. İkramlarımızı kendilerine sunduk. Yoğun çalışmalarının arasında bizlere zaman ayıran başta Başhekimimiz Sayın Adıgüzel Demirel hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.