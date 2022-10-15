AK Parti’li Dağ ve Başkan Saygılı’dan Gıda Çarşısı çıkarması

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ile Gıda Çarşısı’nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 25 yıl önce Gıda Çarşısı’nda yapılan ancak hala işletilmeyen otopark konusunu gündeme getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve dernek üyeleri, İzmir Yeni Gıda Çarşısı Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Dağ ve MÜSİAD heyeti, daha sonra Gıda Çarşısı esnafını ziyaret etti. Gıda Çarşısı ziyaretinin gündem başlıklarından biri de 25 yıl önce yapılan; ancak işletmeye alınmayan 5 katlı otopark oldu. Hamza Dağ, otoparktaki fiziki eksikliklerin bir an önce çözülmesi, çözüme kavuşamayacak durumdaysa tesis için başka bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

“Bölgenin otopark ihtiyacı var”

25 yıl önce yapılan otoparkın hala işletilmediğini söyleyen Dağ, “Bu bölgenin de en büyük ihtiyaçlarından biri otopark. Gıda Çarşısı’ndaki esnaf ve onların çalışanlarının yanı sıra buradan alışveriş yapanlar için büyük bir otopark ihtiyacı var. Bugün burayı incelediğimizde projedeki bazı eksiklikleri görmüş olduk. İki aracın girip çıkma şansı yok ama burada yapılmış olan bu tesisin bir şekilde esnafın hizmetine kazandırılması lazım. Önceki dönemlerde yapıldı diye geçiştirmek mümkün değil. Buraya bir otopark lazım. Otopark olarak kullanılması için yapılabilecek teknik imkanların zorlanması lazım. Otopark olarak kullanılamıyorsa başka bir çözüm üretmek lazım. Gördüğümüz kadarıyla bu saate kadar çözüm üretilmemiş. 5 bine yakın esnaf, 10 bine yakın çalışan adına İzmir Büyükşehir Belediyesine sesleniyoruz; buraya hızlı şekilde çözüm üretin” diye konuştu.

Saha ziyaretleri

Ziyaretler hakkında konuşan Dağ, “AK Parti’nin en büyük özelliği, saha ziyaretlerini sürekli ayakta tutması. Bu sayede 20 yıldır milletimizin gönlünde yer etmiş bir siyasi partiyiz. Vatandaşlarımıza dokunarak onların dertlerini birebir duyarak bu yolu izliyoruz. Bir takım algı operasyonları yapanların bir süre sonra algılarının balon patlar gibi patladığını da geçmiş dönemde gördük. Vatandaşla ne kadar hemhal olursanız siyasette uzun süre hizmet etmeniz çok daha mümkün olur” dedi.