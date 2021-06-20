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AK Partili Bekle’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Kadifekale Hava Şehitliği’nde, şehit Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş’ın babası Süleyman Yavaş ile bir araya gelerek Babalar Günü’nü kutladı.

İZMİR 20.06.2021, 22:15
AK Partili Bekle’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Kadifekale Hava Şehitliği’nde, şehit Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş’ın babası Süleyman Yavaş ile bir araya gelerek Babalar Günü’nü kutladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Kadifekale Hava Şehitliği’nde, şehit Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş’ın babası ile bir araya geldi. Baba Süleyman Yavaş ile bir süre sohbet eden Bekle, ardından baba Yavaş’ın Babalar Gününü kutladı. “Vatan uğruna evlatlarını şehit veren tüm babalarımızın da Babalar Günü kutlu olsun” diyen Bekle, ardından AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile birlikte Karabağlar ilçesinde bulunan İzmir Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uyarak bahçede sohbet eden ve Babalar Gününü kutlayan Bekle, “Tüm büyüklerimize Rabbimden sağlık ve sıhhat içerisinde uzun ömürler diliyorum” dedi.
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