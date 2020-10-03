banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Almanya'nın ekonomisinden daha iyi durumdayız
Almanya'nın ekonomisinden daha iyi durumdayız
Sıcaklıklar yükseliyor, 23 ile sarı uyarı
Sıcaklıklar yükseliyor, 23 ile sarı uyarı
Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”
Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”
Paşinyan: “Çok fazla zayiatımız var”
Paşinyan: “Çok fazla zayiatımız var”

AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi

AK PARTİ 7.OLAĞAN KONGRESİ BUGÜN URLA DAKİ BİR KIR DÜĞÜN SALONUNUN BAHÇESİNDE COSKUYLA YAPILDI.

İZMİR 03.10.2020, 20:47
2
AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi

AK Parti Urla 7. Olağan İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Murat Nart güven tazeledi.

AK Parti Urla 7. Olağan İlçe Kongresi, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri altında yapılan kongreye AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atila Kaya, Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli katıldı. AK Parti Urla ilçe Başkanı Murat Nart’ın güven tazelediği seçimde, ikametgahı Urla’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yönetim kurulu üyeliği listesinde birinci sıradan seçilirken, diğer isimler ise şöyle:

"Ahmet Çetin Tutar, Arzu Derya Taş, Aysun Bakırlı Şengüler, Bulut Dönmez, Emin Keskinbıçak, Esra Hancı, Ferit Seniçeli, Gürsel Çiftyıldırım, Halim Gülten, İlhan Şen, İsa Azık, Metin Erak, Necdet Canbulat, Özge Aygörmüş, Ramazan Aslan, Rasim Aslan, Refik Vural, Volkan Şahin, Yeliz Cildan."

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 8
2. Karagümrük 4 7
3. Alanyaspor 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Antalyaspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kayserispor 4 6
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Altay 4 7
5. Adana Demirspor 3 7
6. Ankara Keçiörengücü 4 7
7. Giresunspor 4 7
8. Samsunspor 3 5
9. Adanaspor 3 5
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Bursaspor 4 4
12. Bandırmaspor 4 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ümraniye 3 3
15. Ankaraspor 4 3
16. Boluspor 4 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Leicester City 3 9
3. Liverpool 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Leeds United 4 7
6. Aston Villa 2 6
7. Arsenal 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Man City 3 4
11. Newcastle 3 4
12. West Ham 3 3
13. M. United 2 3
14. Brighton 4 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 5 8
2. Villarreal 5 8
3. Valencia 4 7
4. Real Madrid 3 7
5. Getafe 4 7
6. Barcelona 2 6
7. Sevilla 2 6
8. Real Betis 4 6
9. Cádiz 4 6
10. Granada 3 6
11. Atletico Madrid 3 5
12. Celta de Vigo 4 5
13. Eibar 5 4
14. Huesca 5 4
15. Elche 3 4
16. Levante 3 3
17. Osasuna 3 3
18. Athletic Bilbao 3 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1