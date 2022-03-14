AK Parti tam kadro Menemen’in köylerinde

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, karınca modeli çalışmasını bu kez Menemen’in köylerinde yaptı. 300 kişilik ekip; Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın da katılımıyla gün boyu Menemen’in köylerinde; muhtar, esnaf, çiftçi, üye ziyaretleri yaptı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Menemen bizimle hak ettiğini buldu" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, karınca modeli çalışmasına devam ediyor. Teşkilat, bu kez de Menemen’in köylerinde ziyaretler yaptı. Karınca modeli çalışma programına 300 kişilik ekiple; Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

"Bizden olmayan nefes almasın anlayışıyla Menemen’den ellerini ayaklarını çektiler"

Farklı bölgelere dağılan çalışmalar kapsamında İl Başkanı Sürekli; Göktepe, Emiralem ve Bozalan köylerinde esnaf ziyaretleri yaparken, kahvehanede vatandaş ile soba başında sohbet etti.

Menemen’in pek çok alanda üreten unsurlara sahip olduğunu söyleyen Sürekli; ilçenin yıllarca CHP idaresinde hak ettiği yere gelemediğini öne sürdü. Sürekli, "Menemen belediyecilik noktasında yıllarca yerinde saydı; ama devlet elini hiç üzerinden çekmedi. Şimdi belediyeyi ak kadrolar yönetiyor. Farkı görüyorsunuz; ama CHP zihniyetinin ceza anlayışı burada da kendisini gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi, önceki dönem Menemen Belediyesine devrettiği oyun parklarını, Aydın Başkan gelir gelmez geri aldı. Keza sosyal işlere teslim ettiği ikinci el eşyalarını da geri aldı. Kendilerine yer tahsis edilmesine rağmen gasilhane ve mezarlık için tek bir çivi çakmadılar. Bizden olmayan nefes almasın anlayışıyla Menemen’den ellerini ayaklarını çektiler; ama Aydın başkanımız ve ekibi bu ihmal ve cezaların telafisi için var gücüyle çalışıyor. 1 yılda çok yol kat edildi. Genel merkezimiz de biz de onların ve Menemen’in arkasındayız."

"Belediyeyi ve ilçemizi bu yükten, zarardan kurtaran bir adım attı"

Tarımdaki fikirlerini yatırıma dönüştüren girişimci Hatice Hallaç’ı da ziyaret eden Sürekli, girişimci kadınların devletin destekleri ile iş fikirlerini zorlanmadan hayata geçirip, ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabildiğini belirtti.

Başkan Sürekli, gün boyu süren programı kapsamında; Göktepe Mahallesi’nde gençlerle buluştu. Emiralem esnafını da ziyaret eden Sürekli, Emiralem Kurucu Mahalle Başkanı İbrahim Beyaz’ı da ziyaret ederek, Bozalan Köyü Muhtarı ve yaşayanları ile de bir araya geldi. Her gittikleri yerde Menemen’in ak belediyecilik memnuniyeti ile karşılaştıklarını belirten Sürekli, "Belediyemiz; önce personelin yüzünü güldürdü. Emeğinin karşılığını, alacaklarını ödedi. 2020 yılında belediyemizi yönetenler, 7,5 milyona satın alınacak 22 çöp aracının ihalesine, kiralama yöntemiyle 4 yıllığına 42 milyon lira veriyordu. CHP’li belediyelerin arpalık gördüğü araç kiralama yöntemine son verdi. Belediyeyi ve ilçemizi bu yükten, zarardan kurtaran bir adım attı. Bugün biri hibe 33’ü öz kaynaklarımızla olmak üzere tam 34 aracı belediyeye kazandırdı. Satın alınan bu araçlara da belediyemiz, 13 milyon 787 bin lira ödeyecek. Bir türlü bitiremedikleri pazaryeri tamamlandı. İlk anaokulunu açtı. 1 Gençlik Merkezi ile 25 çim futbol ve basketbol sahası yolda. Ar-Ge birimini kurarak kendi arama kurtarma ekibi ve kent arşiv müzeleri için adım attılar. Çanakkale asfaltında, bir battı çıktı yapmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Uygulamalı eğitim oteli için Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşmeler tamamlandı. 1 yıla sığdırılan ve devlet desteğiyle başlanacak projeleri saymakla bitirmek zor" diye konuştu.

Menemen’in 2023 ve 2024’te hizmetten yana tercih kullanacağına inandığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bizim hizmet anlayışımızı birebir yaşayan hiç kimseden bir serzeniş duymadık. Menemen de bu kervana katıldı. Eminiz ki bize inanıp güvenmekten pişmanlık duymayacak. Ak belediyecilikle yürüme kararı verecek."