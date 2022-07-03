AK Parti İzmir’in “Vefa buluşmaları” 100 bin kişiye ulaştı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “Vefa Buluşmaları” programlarında, yaklaşık 100 bin kişiye ulaşıldı. ‘Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, geçmiş dönemde görev yapan il yönetimi ve ilçe başkanlıklarında görev alan partililerle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sonrasında Karşıyaka’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Sürekli, “İlk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Karşıyaka’da gerçekleşen ‘Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, geçmiş dönemde görev yapan il yönetimi ve ilçe başkanlıklarında görev alan partililerle buluştu. “Geçmişten bugüne görev yapan tüm yol arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sürekli, genel ve yerel siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Vefa buluşmalarının nasıl başladığına da değinen Başkan Sürekli, “Göreve nisan 2019’da başladık, vakit kaybetmeden alana çıktık. Bire bir ziyaretlerle başladığımız süreci ilçelerimize de yaydık ve vefa buluşmaları halinde sürdürdük. Hiç kimseyi ayırmadan, davamıza yürek vermiş tüm gönüldaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vefa Buluşmalarımız çerçevesinde ilçelerimizi de dâhil ederek ifade ediyorum; 100 bin kişiye ulaştık. İlk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

"Tüm yol arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz"

Vefa buluşmalarından çok verimli geri dönüşler aldıklarına dikkat çeken Başkan Sürekli, “Programlarımızdaki katılımlar yüzde 95 oranında ve bu teveccühten mutluluk duyuyoruz. Ziyaret ve programlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Geçmiş dönemlerde il yönetiminde ve ilçe başkanlıklarında görev alan dava arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıları tamamladık. Toplantıya katılamayanları evlerinde ziyaret edeceğiz. Bundan sonraki süreçte, geçmişten bugüne görev yapan tüm yol arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmalar sürüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyadaki konjektürel gelişmeler, pandemi ve savaş gibi nedenlere bağlı olarak oluşan ekonomik sıkıntıların hızlı ve etkili bir şekilde aşılması için yoğun bir çalışma içinde olunduğunu kaydeden Başkan Sürekli, şöyle konuştu: “Hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki artışlarla sınırlı kalmayacak. Yine olumlu gelişmeler de var. Karadeniz’deki doğalgazın karaya çıkartılması için gece gündüz çalışmalar sürüyor. Akkuyu Nükleer Santrali devreye giriyor ki enerji anlamında çok ciddi destek sağlayacak. Tarım, hayvancılık, sanayide üretim artıyor ve sistem çalışıyor. Diplomatik başarılar ortada. Güçlü bir dünya liderine sahibiz. Liderimizin öncülüğünde tüm zorlu süreçlerin üstesinden gelerek 2023 yılında refah düzeyi çok yüksek bir Türkiye’de yaşıyor olacağız."

AK Nokta ve esnaf ziyareti

Toplantının ardından AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla buluşan Başkan Sürekli, ardından da Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğini (MAK-GÖÇ) ziyaret etti. Dernek başkanı İlhami Yıldız ve dernek yönetimini dinleyen Başkan Sürekli, daha sonra Karşıya Çarşı’da AK Nokta standındaki çalışmalara ilişkin bilgi alıp çarşı esnafına konuk oldu. Başkan sürekli, “AK Parti olarak milletimizle olan muhabbetimize hiç ara vermedik. Esnafımızı, dernek ve odalarımızı yalnızca seçim öncesi hatırlayan bir parti olmadık. AK Nokta’mızda vatandaşlarımızın, çarşıda esnafımızın sıcak ve güler yüzüyle karşılaşmak bizlere güç veriyor. AK Parti olarak milletimizin gösterdiği istikameti kendimize yol bildik. Bu inanç ve kararlılıkla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.