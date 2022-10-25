AK Parti İzmir’e genç takviye

AK Parti İzmir Gençlik Kolları koordinesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin katılımlarıyla düzenlenen “Genç Üye Buluşmaları” programında, önemli mesajlar verildi. Programda, AK Parti’ye katılan gençlere rozetleri de takdim edildi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında gençlerin yoğun katılımıyla düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Genç Üye Buluşmaları” çerçevesinde AK Parti’ye yeni katılan gençlerle bir araya gelmenin mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

AK Parti’nin gençlerin partisi olduğunu vurgulayan Dağ, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi; AK Parti gençlerin partisi, Recep Tayyip Erdoğan ise gençlerin lideridir. Birileri ısrarla gençleri dar kalıpların içerisine hapsetmeye çalışmaktadır. Siyasetin ve siyasetçinin işi, gençlerin fikirlerini ipotek altına almaya çalışmak değildir, onlara alan açmak ve yeni fırsatlar sunmaktır. Bu noktada AK Parti, cumhuriyet tarihinin en önde gelen siyasi partisidir. Gençleri, sempatik görünmek için figüran olarak kullanmaktan imtina etmeyen menfaatçi anlayışın net olarak karşısındayız. Şu anda dünyada, liderinin gençlerle Cumhurbaşkanımız kadar bir araya gelen ve onları dinleyen, sorunlarına çözüm üretmek için çabalayan bir başka ülke daha yok. Bizler sizin kıymetinizi, sadece geleceğin mimarı değil bugünün de sahibi olduğunuzu biliyoruz. Bu bilinçle sizlere hem her mecrada alan açmak hem de nitelikli imkanlar vererek karşılaştığınız olumsuzluklar karşısında güçlü durmanızı sağlamak için üstümüze düşeni yapıyoruz. Bugün Türkiye, çevresindeki ateş çemberinden uzak kalıyor, barışı ve huzuru esas alıyor, yürüttüğü lider diplomasisi ile tüm dünyanın takdirini topluyor. Suriye’de, Karabağ’da, Doğu Akdeniz’de ve tabii ki terörle mücadelede ortaya koyduğumuz başarı, geleceğin huzurlu ve güvenli Türkiye’sini inşa etme çabasının bir göstergesidir. Ekonomi, siyaset, kültür-sanat, eğitim, spor, teknoloji ve daha birçok alanda gençlerimizin önünü açmayı, sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Gençlerimiz onlara iyi bir geleceği kimin sunacağını gayet iyi biliyor”

Gençlerin, inandıkları yolda kararlılıkla yürüdüklerine dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de “Saha çalışmalarımızda her kesimden gençlerimizle bir araya geliyoruz. Birilerinin sahaya adım atmadan masa başından yaptıkları algı çalışmaları hiç kimseyi yanıltmasın. Biz bizzat sahada görüyoruz. Gençlerimiz onlara iyi bir geleceği kimin sunacağını gayet iyi biliyor. Gençlerimizin, 20 yıllık iktidarımız boyunca köklü çözümler üreten, her daim yanlarında olan AK Parti’mize ilgi ve teveccühleri ortada, kanıtı ise üye sayılarımız ve gençlik buluşmalarımızdaki katılım, coşku ve heyecandır. Gücümüze güç katan gençlerimizle Türkiye’nin yüzyılını birlikte inşa ediyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için gayret gösteren gençlerimize güvenimiz tam”

Gençlerin en kaliteli eğitimi, en iyi olanaklarla almaları için AK Parti iktidarlarının durmaksızın çalıştığını ifade eden Başkan Sürekli, “Savunma sanayi, teknoloji ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda ülkemize çağ atlatan bilim insanları bizim ülkemizin yetiştirdiği bilim insanları, dün de varlardı fakat destek göremiyorlardı, çalışmalarını araştırmalarını yurt dışında yapabiliyorlardı. Bugün tersine beyin göçünden söz edebiliyorsak, katma değeri yüksek ürünleri geliştirip ihraç edebiliyorsak, bilim insanlarımız araştırmalarını ülkemizde yapabiliyorsa, 20 yılda eğitime ve bilime verdiğimiz önem ve destekler sayesindedir. Yeterli mi elbette değil, bir yandan yeni bilim insanları yetiştirirken diğer taraftan da yetişmiş bilim insanlarımızın ülkemizde bilim üretmesini sağlayacak yeni atılımlar içinde olacağız. Üniversite eğitimi alan gençlerimize yönelik bazı rakamlardan söz etmek istiyorum. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında barınan öğrenci sayısı 850 bin. Yurtlarımızdaki öğrencilerimize aylık bin 800 TL yemek yardımı yapılıyor, ücretsiz internetin yanı sıra yine ücretsiz olarak çok sayıda kurs veriliyor. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde de önemli destekler sağlıyoruz. Bizim, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için gayret gösteren gençlerimize güvenimiz tam” şeklinde konuştu.

“1 yılda 15 bin gencimizi AK Gençlik İzmir ailemize kazandırdık”

Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Recep Tayyip Taslak ise İzmir’de son 1 yılda 15 bin gencin AK Parti’ye üye olduğunu ifade ederek, “Milletimizin göstermiş olduğu teveccüh ve gençlerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisiyle birlikte bugüne kadar yapılamaz denilen hayal bile edilemeyen birçok devasa projeyi hükümetlerimiz ortaya koydu. Özellikle seçilme yaşının 18’e indirilmesi Cumhurbaşkanımızın gençlere olan güvenini ve onlara ne kadar önem verdiğini göstermektedir. AK Gençlik İzmir ailesi 30 ilçemizle birlikte son 2 ayda 3 bin genç arkadaşımızı ve son 1 yılda da 15 bin gencimizi AK Gençlik İzmir ailemize kazandırdık. 2023 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerde İzmirli gençlerimizin Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü sandıklarda göreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti’ye üye kaydını yaptıran gençlere rozetleri, Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Başkan Sürekli ve Başkan Taslak tarafından takdim edildi.