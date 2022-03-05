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AK Parti İzmir’den Kemalpaşa çıkarması

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü karınca modeli saha çalışması, Kemalpaşa ilçesinden devam etti. 14 ekipten oluşan 300 kişi, Kemalpaşa’nın köylerinde; esnaf, üye, kahvehane, muhtar ve çiftçi ziyaretleri yaptı. Mart ayı itibariyle köy buluşmalarına ağırlık vereceklerini ve başlangıcı Kemalpaşa’da yaptıklarını belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sıcak, soğuk demeden alandayız. İzmir’in tarım ve sanayi merkezlerinden biri olan Kemalpaşa’yı önemsiyor ve yatırımlarımızla bunu gösteriyoruz" diye konuştu.

İZMİR 05.03.2022, 13:09
AK Parti İzmir’den Kemalpaşa çıkarması

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü karınca modeli saha çalışması, Kemalpaşa ilçesinden devam etti. 14 ekipten oluşan 300 kişi, Kemalpaşa’nın köylerinde; esnaf, üye, kahvehane, muhtar ve çiftçi ziyaretleri yaptı. Mart ayı itibariyle köy buluşmalarına ağırlık vereceklerini ve başlangıcı Kemalpaşa’da yaptıklarını belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sıcak, soğuk demeden alandayız. İzmir’in tarım ve sanayi merkezlerinden biri olan Kemalpaşa’yı önemsiyor ve yatırımlarımızla bunu gösteriyoruz" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının karınca modeli saha çalışması sürüyor. Bu kapsamda 14 ekipten oluşan 300 kişi, Kemalpaşa’nın köylerine çıkarma yaptı. Partililer, esnaf, üye, kahvehane, muhtar ve çiftçi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yine Nazarköy esnafını, Muhtar Mehmet Yiğit’i ve boncuk ocaklarını ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindeki partililer, boncuk ocaklarına Orman Bölge Müdürlüğünden daha uygun yakıt sağlanması için İzmir Valisi Köşger ile görüşerek destek istedi.

Kemalpaşa Nazarköy esnafıyla sohbet eden Başkan Sürekli, tarım desteklerinin yanı sıra Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi kapsamında yüz güldüren hibeler verildiğini söyledi.

Sürekli, mahalle esnaflarından Fatma Yıldırım’ın faizsiz ve uzun vadeli kredilerden yararlanarak iş yeri açtığını ve teşekkür etmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Orman Genel Müdürlüğümüz, ORKÖY projeleri kapsamında 2021 yılında 11 bini aşkın orman köylüsüne ve 12 orman köyü kooperatifine yaklaşık 354 milyon TL’lik destek sağladı. Türkiye’de yaklaşık 23 bin orman köyünde 7 milyon vatandaşımız yaşıyor. Köylülerimiz için ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye ve ek istihdam alanları sağlamaya devam ediyoruz. 2022 ORKÖY bütçesi de 400 milyon TL olarak planlandı. Bakanlığımız bu çerçevede 12 bin orman köylümüze ulaşmayı hedefliyor. Kemalpaşalı hemşerilerimizin de bu desteklerden yararlandığını görmek mutluluk verici. Daima yanlarında olacağız."

İlçedeki programı kapsamında ayrıca Örnekköy Mahalle Muhtarı Selma Ata’yı ziyaret eden Başkan Sürekli, Örnekköy esnafını da dolaştı. Kemalpaşa Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yüksel’in evinde gençlik buluşması yapılırken, Başkan Sürekli, gençlerle çay eşliğinde, odun ateşi önünde sohbet etti. Kemalpaşa’nın Manisa ile sınırı olan Halilbeyli Mahalle’sindeki esnaf ve kahvehaneleri de tek tek dolaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Muhtar Mustafa Edis’ten mahalle ile ilgili talep ve önerileri dinledi.

"İnanıyoruz ki 2024’te yerelde de yeniden hizmet, yeniden AK Parti diyecekler"

Kemalpaşa ve çevresindeki yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin ilçe teşkilatıyla yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz temmuz ayında, İzmir’in en sıcak günlerinden ve dereceler 46’yı gösterirken Kemalpaşa’nın sokaklarındaydık; bugün de İzmir’in en soğuk günlerinden biri ve -1 dereceyi gösterirken yine Kemalpaşa sokaklarındayız. Sıcak, soğuk demeden alandayız. Gördük ki Kemalpaşa, AK belediyecilik günlerine özlem duyuyor. Sizlerde de bu özleme son verecek enerji ve çalışma azmini görüyorum. Yöre insanımıza, hizmetlerimizin sürdüğünü anlatmalıyız. KOSBİ’nin ve bin 350 hektar tarım alanının su ihtiyacını karşılayacak Yiğitler Barajımız gövde dolgu aşamasında, hızla bitirilecek. Adliye binamız ihale aşamasında. Çambel mevkiinde, 3 etaptan oluşan TOKİ’nin 2 bin konut, cami, ilk ve ortaokul ile iş yerlerini kapsayan projesinde ilk etap bitmek üzere, 2. etap yüzde 60, 3.’sü ise yüzde 35 oranında tamamlandı. Biz ayırmıyoruz, kayırmıyoruz; hizmette ötekileştirmiyoruz. Kemalpaşa halkı da bunu görmüş. Bizi çok güzel karşıladı. İnanıyoruz ki 2024’te yerelde de yeniden hizmet, yeniden AK Parti diyecekler."

Sürekli, mart ayı itibariyle köy buluşmalarına ağırlık vereceklerini ve başlangıcı Kemalpaşa’dan yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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