AK Parti İzmir’de gençlik buluşmaları

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın koordinasyonuyla başlattığı "Gençlik Buluşmaları" kapsamında, Bornovalı gençlerle bir araya geldi. Sürekli’nin Aşık Veysel Alanında çok sayıda gençle gerçekleştirdiği buluşmaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da online katılırken, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katılım sağladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gençlerle bir araya geldi. Aşık Veysel Alanında çok sayıda gençle gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da online katıldı. Başkan Sürekli, gençleri ülkenin umudu, yarınların güvencesi olarak gördüklerini ifade ederek, AK Parti’nin 20 yıldır genç ve kendisini yenileyen kadrolarla başarıyı yakaladığının altını çizdi. Gençleri aktif siyaset yapmaya davet eden Sürekli, “Bu buluşmaları çok daha büyük katılımlarla sürdüreceğiz. Gençler gözbebeğimiz. Bu hep böyleydi. Taleplerini dinliyor, görüşlerini alıyoruz. Onların dünyası, bakış açısı, yarınları şekillendirecek. Hiçbir provokasyona gelmeden, tüm gençlerimizin ülke meselelerine kafa yorması, üretmeye odaklanması önemli” diye konuştu.

Gençlerle sık sık bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin gündemini ve İzmir’in sorunlarını sizlerle tartışmak hem heyecan verici hem de çok verimli. Sizlerin genç dimağları, girişimci ruhları bizim her zaman itici gücümüz oldu. Bu nedenle sizleri çok önemsedik. 20 yıl boyunca kadrolarımızın her kademesinde gençlerimize yer verirken, onların seçme ve seçilme hakları başta olmak üzere; eğitim, sanayi üretimi, bilim ve kültür alanlarında önlerini açacak dev adımlar attık. Yarının güvencesi sizlersiniz. Üretin, siyaset yapın. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Ancak, en zor zamanlarımızda birlik beraberliğimizin tesisindeki rolünüzü de unutmayın. Pek çok badireyi arka arkaya, iç içe yaşadığımız bu dönemde artarak karşımıza çıkan yalan, iftira ve hakaretlerle dolu siyaset diline prim vermeyin. Siyaseti kirletenlere, halkı yanlış bilgilendirenlere karşı dikkatli olun. Hür iradenizle, ülkeniz için kafa yorun. Okuyun, çalışın, üretin. Biz arkanızdayız."

"Gençlerin önünü açtık"

Gençlerin büyük bir heyecanla görüşlerini paylaştığı buluşmaya FaceTime ile katılarak onlarla sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok sayıda güzel hizmete imza atarak gençlerin önündeki engelleri kaldırdı. Gençleri bir bütün olarak ele alıyoruz. Hizmet ve uygulamalarımızı bu yönde ele alıyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği süreçte pek çok manipülasyonla karşılaşıyoruz. Özellikle ana muhalefet, sosyal medya üzerinden yalanlar üzerine kurulu bir propaganda yapıyor. Onların yalanlarına karşılık biz doğruları, gerçekleri anlattıkça; milletimiz de onların gerçek yüzünü görmeye başladı. Bizim patronumuz millettir" dedi.

Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da "20 yıldır gençlerden en fazla oy alan Cumhurbaşkanımız ve partimiz, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde bu rekorunu bir kez daha kıracak" ifadelerini kullandı.