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AK Parti İzmir’de dünden bugüne vefa toplantıları sürüyor

“Dünden bugüne yol arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme” toplantılarında önceki dönem belde belediye başkanları ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Her vefa toplantımızda ‘Anca beraber, kanca beraberiz’ diyebiliyorsak yapılamayacak iş, çözülemeyecek sorun yoktur” diye konuştu.

İZMİR 21.05.2022, 12:36
AK Parti İzmir’de dünden bugüne vefa toplantıları sürüyor

“Dünden bugüne yol arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme” toplantılarında önceki dönem belde belediye başkanları ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Her vefa toplantımızda ‘Anca beraber, kanca beraberiz’ diyebiliyorsak yapılamayacak iş, çözülemeyecek sorun yoktur” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Dünden bugüne yol arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme” toplantılarında önceki dönem belde belediye başkanları ile bir araya geldi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın da katıldığı buluşmada başkanların gündeme ilişkin görüşleri dinlendi ve birlik mesajları verildi.

Tüm başkanlara tek tek söz veren Sürekli, “AK Parti’de siyaset anlayışının öznesi millettir. Başarı sırrı ise liderinin izinde dünden bugüne büyüyen ve güçlenen kadrolarıdır. İzmir il teşkilatı olarak bu köprüyü kurduğumuzu düşünüyorum. Her vefa toplantımızda ‘Anca beraber, kanca beraberiz’ diyebiliyorsak yapılamayacak iş, çözülemeyecek sorun yoktur” diye konuştu.

İzmir’in kırsalına yönelik hakimiyet ve tecrübelerini hatırlatan Sürekli, “Tüm başkanlarımızın bu tarlada izi vardır. Tarlada izi olanın da harmanda sözü olur. Bütün görüşler, tecrübeleriniz bizim için çok değerli. Sorunlara, yapılan ya da yapılmayanlara sizler hakimsiniz. Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte, kenetlenmeye ve milletimizin yanında olmaya ihtiyacımız var. Ortak akılla üretmeye ihtiyacımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılıklarını ve İzmir İl Başkanlığı’nın bu dönem başlattığı vefa buluşmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren başkanlara teşekkür eden Sürekli, “Nasıl; AK Partisiz bir Türkiye düşünülemezse, sizlersiz bir AK Parti de düşünülemez. İlmek ilmek örülen 20 yılda hepimizin emeği var. Bu ülke ve şehir için yapılan her eserde, her hizmette sizlerin de izi var. Dünün kıymetini bilen, bugünü sırtında taşırken, yarını tesis ederek yol alan bir davanın fertleri olarak hedefimiz, 2023 ve 2024 seçimleri. Önce Cumhurbaşkanımızı yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde sandıktan çıkaracak, sonra birçok noktada yerel hizmetten mahrum kalan İzmir’imize nefes aldıracağız. Bunları, tek yürekte birleştirebildiğimiz inanç ve kararlılığımızla yapacağız” diye konuştu.

AK Parti’nin, çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm dava insanlarının ortak eseri olduğuna dikkat çeken İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise toplantıya katılan başkanlara, “Kimse, kendi evine gitmek, sahip çıkmak ve güç kazandırmak için davet beklemez. Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, paha biçilmezi işte buradadır” sözleriyle seslendi.

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