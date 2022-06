AK Parti İzmir, vefa buluşmalarının 5’incisini yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, vefa buluşmalarının 5’incisinde, geçmiş dönemde il yöneticiliği ve ilçe başkanlığı yapan partililerle bir araya geldi. Başkan Sürekli, “Partimizin kuruluşundan bu yana davamıza omuz veren gönüldaşlarımızın gönüllerine dokunuyoruz, yol arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini dinliyor neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana iktidarda olduğunu hatırlatan Başkan Sürekli, “Partimizin kuruluşundan bu yana davamıza omuz veren gönüldaşlarımızın gönüllerine dokunuyoruz, yol arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini dinliyor neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana milletimize aralıksız hizmet ediyoruz. Heyecanımızı bir an olsun kaybetmedik. Bu yolculukta ne engeller ne zorluklarla karşılaştık, hiçbiri karşısında pes etmedik. Bugün yaşadığımız zorluklar karşısında da pes etmeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımıza ve partimize gönülden bağlı olan dava arkadaşlarımızın görüş ve önerilerine önem veriyor, kendilerini dikkatle dinliyoruz ve davamıza güç katmak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. 20 yıl boyunca oy oranını yüzde 35 ile yüzde 52 arasında tutan bir siyasi parti olmayı başarmak kolaylıkla başarılabilecek bir şey değil” diye konuştu.

Başkan Sürekli: “Sıkıntıları birlikte aşacağız”

Geçmişte sıkıntılı dönemlerden geçtiklerini ve her seferinde bu zorlukların üstesinden geldiklerini kaydeden Başkan Sürekli, “Şu bir gerçek ki bütün sıkıntılara rağmen partililerimiz, büyük bir güçle hem davamıza hem de ülkemize bağlı. Bugün yaşanan sıkıntılı süreci görmezden gelmek mümkün değil; ancak bir gerçek de var ki bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelebilecek tek parti AK Parti’dir. Bu tespiti sahada görüştüğümüz, vatandaşımız, esnafımız, iş insanımız yapıyor. Biz iyi günde de kötü günde de vatandaşımızla birlikteyiz ve hiç boşluk bırakmadan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çözüm konusunda yetkinliğimizi ifade ediyoruz ve vatandaşımız sorunları bizim çözeceğimizi biliyor, bu konuda mutabık kalıyoruz. Enflasyon yalnızca ülkemizde değil çok daha güçlü ekonomilerde bile büyük ölçüde sorun halinde. Dünya genelinde zaman zaman böyle süreçler yaşanabiliyor, her devletin kendine özgü çözümleri var, bizim devletimiz de bu sürecin en az hasarla atlatılması için alınabilecek önlemleri alıyor. İmkanlar doğrultusunda milletimizin her bir ferdine ulaşıyoruz. Sistemin tıkanmaması için faaliyetlerin devam etmesi gerekiyor ve sistemimizin devamlılığını sağlamış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gelecek ay ücretlerde iyileştirmelerin yapılacağını biliyoruz, bu iyileştirmenin milletimizin omzundaki yükü önemli ölçüde hafifleteceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Sürekli, “İzmir’imizi hak ettiği yere taşımak için AK Parti’mizin kuruluşundan günümüze kadar davamıza omuz veren kıymetli teşkilatımız ile çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyoruz. Enerjimiz her daim yüksek. İzmir’imizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine hep birlikte daha güçlü bir şekilde taşıyacağız. Yaklaşık 3 yıldır düzenlediğimiz vefa buluşmalarında geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Yalnızca seçim dönemlerinde değil, her an milletimizin her bir ferdiyle görüşüyoruz. Aramızda güçlü bir gönül bağı kurduk ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımızla vefa toplantılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.