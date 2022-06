AK Parti İzmir, sivil toplum kuruluşu buluşmalarını Karşıyaka’dan başlattı

AK Parti İzmir İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığının düzenlediği ilçe sivil toplum kuruluşu buluşmalarının ilki, Karşıyaka’da düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, 30 ilçede yapacağı sivil toplum kuruluşu buluşmalarının ilkini Karşıyaka ilçesinden başlattı. İlçede faaliyet gösteren dernek, oda ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı. Sürekli, oda ve dernek başkanları ile pandemi, ekonomideki dalgalanmalar ve İzmir’in yerel sorunlarına kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşarak, “Genelde sorunlar olduğunu söylüyoruz. Doğrudan vatandaşlarımızla yüzleşerek çözüm çabamızı, aldığımız tedbirleri anlatıyoruz. Sıkıntı olur; ama çözümü de vardır. İzmir’in de büyük sorunları var; ancak yerel idarenin bu sorunları inkâr eden duruşunu anlamakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

20 yıldır reel siyaset yapmış ve yapmakta olan bir parti olduklarını vurgulayan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Gerçeklerle her zaman her şartta yüzleşebilen bir partiyiz. Önemli günlerden geçiyoruz. Coğrafyamızda önemli gelişmeler yaşanıyor. İbni Haldun; ‘Coğrafya kaderdir’ diyor. Bulunduğumuz coğrafya stratejik açıdan önemli, etrafımız ateş çemberi. Çok önemli bir konumdayız. Suriye sorunu var, Irak problemi var, Mavi Vatan konusu, Rusya-Ukrayna Savaşı var. Önceki gün resmen bitirdiğimiz bir pandemi süreci var. Vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında olması ile maskeleri hastaneler hariç çıkardık. Tabi ki pandemi sağlık açısından hepimize çok önemli sıkıntılar yaşattı. Kayıplar verdik. Dünya genelinde her yerde oldu. Sağlık yönünden sıkıntılar olduğu gibi sosyo ekonomik yönden de sıkıntılar çok derin. Ekonomik etkilerini 6 aydır hissetmeye başladık. Sosyal yönünü pandemi ile birlikte hissetmiştik. Psikolojik etkileri de oldu. Travma yaşayanlar oldu. İddialı konuşuyorum; dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip olduğumuzu gösterdi.” diye konuştu.

"Sıkıntıda da alanda olan bir siyasi partiyiz"

Pandeminin ekonomik sıkıntılarını 6 aydır iliklere kadar hissedildiğini ifade eden Başkan Sürekli, şöyle konuştu:

"Çarşıda hissediyoruz, pazarda, her yerde hissediyoruz. Yani enflasyon var, pahalılık var. Gerçeklikten kopmamız mümkün değil. Bizi farklı ve başarılı yapan bu. Bunu, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, vekillerimiz ve bizler gittiğimiz yerde ifade ediyoruz. Sıkıntı hat safhadayken de alanda olan bir siyasi partiyiz. Asgari ücrette malumunuz ocak ayında son yılların en büyük oranında zam yapıldı, yüzde 50. Temmuz ayında enflasyon farkı üstüne refah payını veriyoruz. Bu yıllardır uygulanan bir yöntem; ama enflasyon düşük olduğu için akıllarda pek kalmamıştı. Bu yıl enflasyon yüksek olduğu için beklenen rakam yüzde 45’ler civarında zam olması. Temmuz ayında gündeme gelecek. Yıl başında yeniden gündeme gelecek olan asgari ücretteki artışta devlet yine hakem rolünde olacak. Bu konuda bakanlarımız çalışıyor. Onun dışında uygulanacak sosyal destek politikaları ve tedbirlerle özellikle dar gelirli kesime destek olunması için çalışmalar yapılıyor. Parlamento kapanmadan 15 Temmuz öncesi, çeşitli düzenlemeler alınacak. Bugüne kadar dar gelirli enflasyona, pahalılığa ezdirilmedi; bugünden sonra da ezdirmeyiz."

Sürekli, "Karşıyaka’dan başladık ve 30 ilçemizde STK buluşmaları yapacağız. İzmir’i karış karış geziyoruz. Daha önce İzmir Buluşmaları adı altında; ticaret dünyası temsilcileriyle, odalar ve esnaf birliği ile bir araya gelmiştik. Bu buluşmalar, hepimizin ve İzmir’in önünü açacak verimlilikte geçmişti. Yol haritamızı her süreç için vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte belirliyoruz. Keşke İzmir’in yerel ve büyük sorunları için de böyle bir birliktelik sağlayabilseler. Şu anda yerel idarenin bu sorunları inkâr olgusunu anlamakta güçlük çekiyorum. İzmir’de koku sorunu var mı? Var. Bunun reddetmenin, bu sorunu Kütahya’da aramanın ne anlamı var? İnkâr edip, onca zaman geçtikten sonra tek tek kabul ediyorlar; ama o zaman kadar da kamuoyunu germiş oluyorlar. Mesela, eleştirilerimiz karşısında mevkidaşımız çıkıyor, üslup yönünden de tasvip edilmeyecek şekilde ağzına geleni söylüyor. Biz eleştiriyi saygı ile karşılıyoruz; ama biz eleştiri yaptığımız zaman saldırıyla karşılaşıyoruz, hakaret görüyoruz. Üslubumuzu bozmadan cevap vermeye, eleştiri yapmaya devam edeceğiz. Bu, işin siyasi boyutu; ama siyasi boyut bir yana İzmir’in sorunları dağ gibi duruyor. İzmir’de ulaşımda sorun var. İzmir’de koku problemi var. İzmir’de kentsel dönüşüm problemi var” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son olarak şöyle devam etti:

"Karşıyaka’da Cumhuriyet Mahallesi’nde, Şemikler Mahallesi’nde, Yalı Mahallesi’nde, Örnekköy’ün gündeminde de var. Buralar kentsel dönüşüme muhtaç. En son İzmir Milletvekilimiz Necip Nasır ve İl Başkan Yardımcımız İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka İlçe Başkanımız Didem Keseli Cumhuriyet Mahallesi’nin dönüşümü için çalıştılar ve hükümeti ilgilendiren bölümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca çözüldü. Karşıyaka Belediyesinin önünü de açtık, gerekli katkıyı da koyduk. Bakanlığımıza, milletvekilimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu tutumumuz değişmeyecek. Söyleyecek ve eleştireceğiz. Eğer destek istenirse, şimdiye kadar olduğu gibi vermeye de devam edeceğiz."