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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den göreve gelen oda başkanlarına ziyaret

Oda seçimleri sonrası seçilen 4 başkan ve yönetimlerine tebrik ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, esnafa desteklerin artarak devam ettiğini ve AK Parti iktidarlarında esnafı koruyan ve kollayan adımların her zaman atıldığını dile getirdi.

İZMİR 27.02.2022, 10:41
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den göreve gelen oda başkanlarına ziyaret

Oda seçimleri sonrası seçilen 4 başkan ve yönetimlerine tebrik ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, esnafa desteklerin artarak devam ettiğini ve AK Parti iktidarlarında esnafı koruyan ve kollayan adımların her zaman atıldığını dile getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, oda seçimleri sonrası seçilen 4 başkan ve yönetimlerine tebrik ziyaretinde bulundu. Dünyayı etkileyen pandemide esnafı korumak için gereken adımları tek tek hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Sürekli, "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı hibe olarak devletimiz verdi. Basit usule tabi 850 bin küçük esnafımız gelir vergisinden muaf tutulacak, beyan yükümlülüğünü kaldırdık" dedi.

Kuyumcuların 1 Mart itibarı ile ’Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’yle ekonomik sisteme dahil edileceğini belirten Sürekli, "Vatandaşımız hem ziynet eşyalarını değerlendirmiş olacak hem de kuyumcu esnafımız kazanacak" diye konuştu.

"Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, seçimler sonrası görev başına gelen İzmir Kuyumcular ve Sarraflar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ve yönetimini ziyaret ettikten sonra İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Güvenli ile yönetimine hayır olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kuyumcuların da artık altın sertifikası verebileceğini hatırlatan Sürekli, "Yeni ekonomi modelimiz üzerinde çalışılan ve son olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’nin de duyurduğu, yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere bin 500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmalar hayırlısı ile başlayacak. 2022 sonuna kadar bu sisteme 10 bin kuyumcunun katılması planlanıyor. Böylelikle fiziki altın tasarruflar, kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme katılacak. Kuyumcular da ekonomik sistemin içine girmiş olacak. Vatandaşlarımız isterse kuyumcudan altınlarını tekrar fiziki olarak geri alabilecek. Vatandaş, akredite kuyumculara kaç gram altın götürdüyse o kadar sertifika alacak. Böylelikle komisyonsuz şekilde altınlarını sertifikalandırabilecek. Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak risksiz kazanç sağlanacak. Hem vatandaşımız yastık altındaki ziynet eşyalarını güvenli bir şekilde değerlendirmiş olacak hem de kuyumcularımız bu sistemden ekonomik gelir elde edebilecek" bilgisini verdi.

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın hayata geçirdiği, günlük 45 TL cep harçlığının da olduğu istihdam garantili düz makineci eğitimleri hakkında bilgi alan Sürekli, devletin istihdamı artırmaya yönelik sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinin artarak devam ettiğini söyledi.

"Esnafımıza yönelik koruma adımları bir bir hayata geçiyor"

Yeniden İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı olan İsmail Hakkı Kırdı’yı ve yönetimini ziyaret eden Sürekli, seçimlerde İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı olarak göreve gelen Erdem Mert ve yönetimini de ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dedi. AK Parti’nin iktidarları döneminde esnafı koruyan ve kollayan adımları her zaman atıldığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminin başlangıcı ile dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmayı en hafif şekilde atlatmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz tedbirleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Esnafımızın sorunlarını biliyoruz ve onlara yönelik çalışmalarımız aktif bir şekilde ilerliyor. 2021 yılı içerisinde kahvehane, servis, terzi esnafımız başta olmak üzere iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı hibe olarak devletimiz verdi. Yine basit usule tabi 850 bin küçük esnafın gelir vergisinden muaf tutulacak, beyan yükümlülüğünü kaldırdık. Esnaflarımız, esnaf kefalet kooperatiflerimiz aracılığı ile çok uygun maliyetlerde krediye ulaşma imkanları da var. Esnafımızın korumak için pek çok adımları attık atmaya devam edeceğiz."

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