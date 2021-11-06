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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den Gaziemir’de mesaj yağmuru

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, karınca modeli saha çalışmaları kapsamında Gaziemir’deydi. Taziye ve vefa ziyaretlerinin yanı sıra Seydiköylüler Derneği ve Gaziemir esnafı ile bir araya gelen Sürekli, "Gaziemir; İzmir’in en prestjli ilçelerinden. Giriş-çıkış kapımız; ilk görünen yüzümüz. Biz havaalanından çevre yolu bağlantısına ve toplu konuta; okullardan hükümet konağına tüm yatırımlarımızla ilçeye hakkını teslim etmeye çalışırken, CHP’li belediyeler Gaziemir’i görmüyor bile" dedi.

İZMİR 06.11.2021, 14:22
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den Gaziemir’de mesaj yağmuru

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, karınca modeli saha çalışmaları kapsamında Gaziemir’deydi. Taziye ve vefa ziyaretlerinin yanı sıra Seydiköylüler Derneği ve Gaziemir esnafı ile bir araya gelen Sürekli, "Gaziemir; İzmir’in en prestjli ilçelerinden. Giriş-çıkış kapımız; ilk görünen yüzümüz. Biz havaalanından çevre yolu bağlantısına ve toplu konuta; okullardan hükümet konağına tüm yatırımlarımızla ilçeye hakkını teslim etmeye çalışırken, CHP’li belediyeler Gaziemir’i görmüyor bile" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının katılımı ile yaklaşık 300 kişilik bir kadroyla birlikte Gaziemir’in dört tarafına dağılarak vatandaşları dinledi. Esnaf ziyaretleri de yapan Sürekli, Seydiköylüler Derneği’ni de ziyaret etti.

"Bu, halkın zekâsı ve sabrıyla dalga geçmek"

Sürekli, Gaziemir ziyaretine ilişkin izlenimlerini de paylaştı. Kerem Ali Sürekli, "Kendi milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri icraat sayan, faaliyet raporlarını hizmet yerine genel siyasetle dolduran bisiklet yolu olmayan ilçeye BİSİM istasyonu koyan, sel felaketine önlem adı altında halka kum torbası dağıtan CHP’li belediyelerin dönemi bitiyor; çünkü Gaziemir; somut işler, çözümler görmek istiyor. Kaynaklarını har vurup harman savurmaları da cabası. 6,5 Milyon TL’lik kaynağı yeniden inşa edebilecekleri Atatürk Kültür Merkezi’nin tadilatına aktarmaları en çarpıcı örneklerden biri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi’ne devredeli 10 yıl oldu ama; Aktepe ve Emrez Mahallelerindeki 1 milyon 220 bin metrekarelik kentsel dönüşüm alanına geçtiğimiz aylarda göstermelik bir temel attılar. Dönüşüm alanının yüzde 3’ünü kapsayan, hedefsiz bir adım. Neredeyse 10 bin konutluk bir alanda, 10 yılda 300 konut için sadece temel atma. İlçe merkezindeki trafik tam anlamıyla keşmekeş, tek bir çözüm denemeleri yok. Akçay Caddesi artık yükü taşıyamıyor, imar planlarında 2 alternatif olmasına rağmen adım atan yok. Büyük hayal kırıklığı. Bu, halkın zekâsı ve sabrıyla dalga geçmek. CHP’li belediyeler Gaziemir’i görmüyor bile. Halkın gündeminde; kentsel dönüşüm için 10 yılda göstermelik bir temel atma töreni, yamanan yollar, mağdur edilen esnaf, arapsaçı trafik var" dedi.

Yeni hükümet binasına ilişkin açıklama: Kamu kurumları tek çatı altında toplanacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe yatırımları ile ilgili de bilgi verdi. Sürekli, şöyle devam etti:

"İzmir Çevre Yolu Projesinin ilk etabında 6. Sanayi Sitesi, Otokent’ten çevre yoluna bağlantıyı gerçekleştirmiştik. Milletvekillerimiz ilçemiz yatırımlarını yakından takip ediyor. Depremde hasar gören ve yıkılan okullarımız en kısa sürede hizmete girecek. 10 bin 51 metrekare açık, 7 bin 700 metrekare kapalı alana sahip yeni hükümet binamızın yapımına son sürat devam ediliyor. Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü’nün tek çatı altında toplanacak. Gaziemir’de kuruluşu bulunmayan Sosyal Hizmetler Merkezi, İŞ-KUR gibi kurumlar da bu binada hizmet verecek. Vatandaşımızı kapı kapı dolaştırmadan, tek noktada tüm işlemlerini yapabileceği büyük bir yatırım ve organizasyon. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Gördük ki; Gaziemir’in yerel hizmet açığı, açlığı büyük. Derdi çok, sabrı tükenmiş. Elimiz üzerinde. Yeter ki halkın yararına olsun, gerçekçi ve somut işlerin her zaman destekçisiyiz. Ve o gün geldiğinde, AK Belediyeciliğin farkını yaşatmak için sonuna kadar hazırız.”

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