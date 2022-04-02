AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: “BASBAŞ ile büyük kalkınma hamlesi gerçekleşiyor”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın ‘karınca modeli’ çalışma programı, bu hafta Bergama’nın köylerinde gerçekleştirildi. İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından yaklaşık 300 kişilik ‘AK Kadro’, gün boyu köylerde esnaf, çiftçi, üye ve muhtar ziyaretleri gerçekleştirdi. Her zaman olduğu alan çalışmasını ekibiyle birlikte yürüten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; bölge yatırımları ve tarım desteklerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanlığı’nın İzmir’in 3. serbest bölgesi Batı Anadolu Serbest Bölgesini (BASBAŞ) önemsediklerini vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İzmir’de 3. serbest bölgenin yapım aşamasına gelindi. AK Parti’nin yine lafla değil, emekle, çalışarak yol aldığının göstergesi olacak önemli bir proje. Dahası, yine sözümüzde durmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bergama’da hayata geçecek ve 20 bin insanımıza iş kapısı da olacak. Batı Anadolu Serbest Bölgesi, kuzey bölgemizde her kesimin kaderini değiştirecek. Bölge kalkınmasının önü açılacak. AK Parti, yapacağım diyorsa yapar. Yaptıkları da boşuna değildir. Ayakları yere basar ve milletin, devletin, memleketin hayrınadır” diye konuştu.

Bergama İlçe Teşkilatı ile buluşmasının ardından; Ovacık, Aşağıkırıklar ve Süleymanlı Köylerinde ziyaretlerde bulunan Sürekli, verilen tarım desteklerinin yanı sıra bu bölgede yapılacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin bölgeye kazandıracağı artı değere de değindi. Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin yapılacağı alanda da incelemede bulunan Sürekli, “BASBAŞ, İzmir’in kuzey bölgesinin talihini değiştirecek. Pandemiye rağmen; Cumhurbaşkanımızın onay ve talimatlarıyla birlikte sürece hiç ara verilmedi. Fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bölge, yatırımcılar için hazırlıklara başlayacak. Tam kapasiteye ulaştığında ise en az 20 bin kişiye istihdam olanağı sağlarken; yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 2 milyar doların üzerinde girdisiyle bölgeyi de ayağa kaldıracak. İzmir’e bir eseri daha, dev bir yatırımı daha Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlılığı ile hayata geçiriyoruz. İş dünyamızın, ESBAŞ’ın da çabası büyük. Hizmet etmek, vizyon ve kararlılık işi. Bu da bizim liderimizde var. AK Parti’nin hizmet anlayışında var. Bu proje ile Bergama başta olmak üzere bölge hızla değişecek. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte tarım sektörü de eş güdümlü büyüyecek” dedi.

“Yatırım, istihdam, ihracat, üretim”

Başkan Sürekli, çiftçi ve esnafla sohbet edip, Çamköy Mahalle Başkanı Yusuf Candan’a geçmiş olsun ziyaretine giderken, Aşağıkırıklar Köyü Kooperatifi Başkanı Ramazan Gökçe ve muhtarlarla da bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Görüşmelerinde, ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Sürekli, ‘Yeni Türkiye Ekonomik Modeli’nin dört önemli başlığının yatırım, istihdam, ihracat ve üretim olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Dünyanın en gelişmiş ülkelerini sarsan ekonomik gelişmelerin ülkemizi ezip geçmesini bekleyenler ne mutlu ki hayal kırıklığına uğradı. Sağlam temeller ve özellikle üreticimizin emeği ve gücü ile kendisine yeten Türkiye’yi cümle aleme gösterdik. Elbette sıkıntılarımız var. Köylümüzün, tarım üreticimizin gübre, yem, mazot, tohum noktasında desteklerimiz artacak. Tarım Bakanlığımızın çiftçimize yönelik 291 milyon TL’lik desteği geçtiğimiz günlerde hesaplarına yattı. Gübre ve tohum desteklerine ilişkin karardaki değişiklikle 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltildi. Sertifikalı tohum desteklerinde pek çok üründe yüzde 50 artış sağlandı.”

Saha çalışmasının ardından Menemen’de, kuzey bölgesi ilçelerinin önceki dönem görev yapmış ilçe başkanı ve il yöneticileri ile ‘vefa buluşması’ gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti’nin hiçbir sözünün, hiçbir yaptığının boşuna olmadığını vurgulayarak, “AK Parti, yapacağım diyorsa yapar. Yaptıkları da boşuna değildir. Milletin, devletin, memleketin hayrınadır. Mutlaka ihtiyaç karşılıyordur, çözüm içeriyordur, mutlaka ayakları yere basıyordur. Birileri kuru gürültü siyasetiyle, çatışma ve krizlerden beslenerek prim yapmaya çalışırken, AK Parti çoktan yapmıştır ve üstüne koymaya başlamıştır. İşte bu istikrar ve başarımızın temelinde önce kendi içimizdeki ortak inanç ve davamıza bağlılık duygusu vardır. ‘Biz’ diyebilmek vardır. ‘Önce millet’ diyerek tek vücut olma becerimiz vardır. Her şeyden önemlisi de tavizsiz hizmet, büyüme ve gelişme arzumuz vardır. Vefa bulaşmalarımız, giderek artan beyin fırtınaları ile çok verimli geçiyor. Ortak aklın, birlikte hareketin getirdiği pek çok başarı yaşadık. Yine yaşayacağız. İzmir de bizim gücümüz ve kararlılığımızla ayağa kalkacak, gerçek anlamda yerel hizmete kavuşacak” dedi.