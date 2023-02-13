AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "147 tır bölgeye gönderildi”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kahramanmaraş depreminin ilk anından itibaren yardım çalışmasına başlayan partisinin belediyelerine ziyarette bulundu. Deprem bölgesine giden yardımlarla ilgili güncel bilgiyi paylaşan Sürekli, "AK Parti İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarımız olarak 32 tır, AK Parti belediyeleri olarak 115 tır olmak üzere toplamda 147 tır acil ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz’’ dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve ekibinin yanı sıra Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve ekibi ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yardım çalışmalarını sahada yerinde inceledi. Sürekli ayrıca Malatya’dan gelen Bergama’daki Ulutaş ailesini, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ve Çiğli’deki öğrenci yurdunda konuk edilen depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, “Belediyelerimizin ortaya koyduğu yardım çalışma performansı örnek düzeyde. Kınıklı madencilerimiz arama kurtarma ekipleri arasında bölgede mücadele ediyor. Bergama’ya getirilen depremzede ailelerimizi ziyaret ettik. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ancak yaşadıkları felaketin etkilerini halen ilk an gibi yaşıyorlar. Gerçekten çok zor. Pek çoğu yakınlarını kaybetmiş, haber alamadıkları aile fertleri var. Asrın en yıkıcı depremini yaşadık. Sonuçlarının ve açtığı yaraların sarılması için her boyutunu tek tek ele alıyoruz” diye konuştu.

“Bölgede ve İzmir’de depremzedelerimizin yanındayız”

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve ekibinden bilgi alarak yardım çalışmaları için teşekkür eden Sürekli, şunları söyledi:

“Belediyemiz şu ana kadar 28 ihtiyaç malzemesi taşıyan tırı bölgeye ulaştırdı. İlçemize Malatya’dan 3, Hatay’dan 1 aile geldi. 20 kişiler ve halen asrın felaketini yaşamış olmanın acı yüzünü taşıyorlar. Hakan Başkanımız ve ekibi, bölgeye el uzatmaya devam ediyor. Aynı zamanda da ilçemize gelen depremzedelere sahip çıkıyorlar. Diğer belediyelerimiz ve Kınık’ta da aynı seferberlik devam ediyor. Kınık Belediyemiz de şu ana kadar 35 tırını deprem bölgesindeki illere ulaştırdı. Belediyelerimizin gösterdiği gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca madencilerimiz bölgede enkaz başlarında. AFAD’la ve diğer kurumlarla koordineliler. Kınık’a Hatay’dan 3, Malatya ve Kahramanmaraş’tan birer aile geldi. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Ancak dünyanın en büyük deprem yıkımını yaşadılar ve halen etkisi altındalar. Ayrıca yakınlarını göçük altında kaybetmişler, haber bekleyenler var. Gerçekten zor bir tablo. Birebir görünce, dinleyince daha iyi anlıyorsunuz. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla yanlarında.’’

“Tekrar etmeye devam edeceğiz”

AK Parti İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları olarak şu ana kadar öncelikli ihtiyaçlar olmak üzere 32 tırı illerdeki depremzedelere ulaştırdıklarını belirten Sürekli, “Belediyelerimiz için bu rakam 115. Toplamda 147 tır ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Güncel verilerimizi ve çalışmalarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. İzmirli hemşerilerimizin duyarlılık ve katkıları çok büyük. STK’larımız, iş dünyamız ve muhtarlarımıza kadar herkes gayretlerini aralıksız sürdürüyor. Çağrılarımızı, duyurularımızı devam ettireceğimiz gibi günün birlik ve beraberlik günü olduğunu tekrar edeceğiz. Süreci baltalamaya çalışanlar anlamak istemiyorlar ama olması gereken bu. Siyasi çıkar beklentisiyle toplumumuzda infial oluşturacak girişim ve söylemlerin sahiplerine hatırlatmak isteriz ki; acıdan beslenmenin, insani durumlardan fayda sağlamaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. AFAD’ıyla, askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla devletimizin tüm kurumları asrın felaketinin yaralarını sarmak için canhıraş bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Milletimiz de bu çalışmalara katkısını vermeye devam ediyor. Millet olarak, devlet olarak yaşadığımız her olumsuz olayı birlik ve beraberlik içerisinde aştık. Asrın felaketinin de yine hep birlikte üstesinden geleceğiz’’ diye konuştu.