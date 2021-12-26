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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: “Bir oyunu daha tersine çevirdik”

İzmirli vatandaşlara yeni ekonomik modeli anlatmak için ziyaretlerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Ekonomide kur, faiz ve fiyat artışı oyununu gördük. Bir oyunu daha tersine çevirdik” dedi.

İZMİR 26.12.2021, 11:03
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: “Bir oyunu daha tersine çevirdik”

İzmirli vatandaşlara yeni ekonomik modeli anlatmak için ziyaretlerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Ekonomide kur, faiz ve fiyat artışı oyununu gördük. Bir oyunu daha tersine çevirdik” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda aralıksız süren eş zamanlı ilçe ziyaretlerinin bu haftaki gündemi; ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ oldu. İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının 30 ilçede gün boyu süren ziyaretleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yeni Ekonomik Modeli’ni anlatan broşürler dağıtıldı. Çalışmalara Çiğli’den katılarak esnafla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Her şartta alanda olmaya devam ediyoruz” diyen Sürekli, “2021’i geride bırakırken, pandemi başta olmak üzere tüm olumsuzluklardan büyüyerek çıkıyoruz. Ekonomik hedeflerimizi yakaladık. Ekonomide kur, faiz ve fiyat artışı oyununu gördük. Bir oyunu daha tersine çevirdik. 2002’de 119,6 milyar lira olan bütçemizi, 2022’de yaklaşık yüzde 1500 büyüterek 1,7 trilyon liraya yükselttik. Vatandaşımızın, çalışan kesimin alım gücüne yönelik destek ve artışlarımız sürüyor. Bu devletin ve milletin omuz omuza verdiğinde nelere kadir olduğunu bir kez daha gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Her zaman taşın altına elimizi koymayı bildik”

Çiğli İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Sürekli, Köyiçi Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik’i de ziyaret etti. Ardından mahalle esnafını ziyaret ederek hükümetin uygulamaya koyduğu ‘Yeni Ekonomik Modeli’ anlatan broşürleri dağıtan Başkan Sürekli vatandaşlarla sohbet ederek, “2002’den bugüne bu ülkede çok şey değişti. Devrim niteliğinde işler, yatırımlar yaptık. Taşın altına her zaman elimizi koymasını bildik. Küresel ya da içimizde yaşanan her krizden sağ salim, hatta güçlenerek çıkmayı bildik. Bugün de aynını yapıyoruz. Kur, faiz ve fiyat artışı tezgahını görerek, durdurmayı başardık. Kurdaki anormallik, geçtiğimiz pazartesi son buldu. Bugün reel sektörün borcu geçtiğimiz dönemlere göre daha düşük. Kamunun borcu vardı şimdi azaldı. Açılan işyeri sayısı kapananların çok daha üzerinde. Çalışan kesime soluk aldıracak tedbirler aldık. Asgari ücrete tarihinin en yüksek artışını uyguladık. Üzerindeki vergi yükünü azalttık. Birlik beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğimizi bir kez daha gördük. Her şey çok daha güzel olacak” dedi.

Rakamlarla konuştu

Başkan Sürekli; Türk Lirası’nın güçlendiğini söyleyerek, yatırım ve ihracat rakamlarını da paylaştı. Sürekli, “2021 yılını geride bırakıyoruz. Tüm hedeflerimizi bir bir gerçekleştirdik. 2002’de 119 milyar TL olan bütçemizi, 2022’de 1,7 trilyon TL’ye yükselttik. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını yüzde 43’ten yüzde 13’e gerilettik. Hatta turizm olmak üzere pek çok alanda hedeflerimizin üzerine çıktık. İhracata dayalı büyümeyi hedefliyoruz. 220 milyar doları aşan ihracatımızla 2022’de cari fazla vermeyi hedefliyoruz. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 2002’de 9 iken, bugün 48. Şirketlerin temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10’a indiriyoruz. İhracatçımıza kur garantisi veriyoruz. Basit usulde vergi ödeyen 850 bin esnaf ve sanatkarımızın kazancını gelir vergisinden istisna tutuyoruz. KGF ile istihdamı koruyup artırmak için krediler veriyoruz. Bunları tek başımıza değil; bu ülke için, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için üreten, çalışan ve bize inanan milletimizle birlikte yaptık” ifadelerini kullandı.

“2 yıl olmadan aşımızı ürettik”

Salgınla mücadele kapsamında, ekonomisinde büyüme yakalayan iki ülkeden biri olduğumuzu hatırlatan Başkan Sürekli, ülkenin artık aşıda da dışa bağımlılıktan kartarıldığını ifade ederek, “Sağlık, bizim 19 yıldır önceliğimizdi. Sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi, teknolojik donanım, şehir hastaneleri gibi pek çok noktada reform niteliğinde adımlar attık. Bugün tüm dünyayı dışa bağımlı hale getiren pandemi sürecinde de kendi aşımızı üretmiş bulunuyoruz. Bunu başarabilen sayılı ülkeden biriyiz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Turcovac aşımızın seri üretimine başladık. 13 basamaktan 400 laboratuar aşamasından geçerek, titizlikle üretildi. İnşallah, dördüncü aşımı Turcovac olacağım. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımız Fahrettin Koca’ya, tüm bilim insanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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