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Ağrı’dan geldi İzmir’de şifa buldu

Ağrı’da yaşayan 9 yaşındaki Berkay Akkurt’un dünya tıp literatüründe eşine ender rastlanan kalbindeki kist, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla çıkartıldı. Kistin alınmasından sonra kalbinde oluşan delik de (VSD) kapatılan çocuk, hastaneden taburcu edilerek memleketine uğurlandı.

İZMİR 22.12.2020, 11:33
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Ağrı’dan geldi İzmir’de şifa buldu

Ağrı’da yaşayan 9 yaşındaki Berkay Akkurt’un dünya tıp literatüründe eşine ender rastlanan kalbindeki kist, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla çıkartıldı. Kistin alınmasından sonra kalbinde oluşan delik de (VSD) kapatılan çocuk, hastaneden taburcu edilerek memleketine uğurlandı.

Ağrı’da yaşayan 6 çocuklu Akkurt çiftinin dördüncü çocukları Berkay Akkurt, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aniden bayıldı. Acilen bir hastaneye kaldırılan Berkay buradan Van’a, sevk edildi. Van’da yapılan tetkiklerinde kalbinde büyük bir kitle saptanan çocuk, hem tanı hem de müdahale için İzmir’e Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği’nde yapılan tetkiklerin sonucunda Berkay’ın kalbinin tam merkezinde oluşan kitlenin dünya literatüründe eşine az rastlanan bir kist türü olan kisthidatik olduğu belirlendi. Doktorlar tarafından ameliyat kararı verilen Berkay, Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Onur Işık, Doç. Dr. Muhammet Akyüz ve Anestezi Uzmanı Dr. Meltem Çakmak’tan oluşan ekip tarafında ameliyata alındı. Ameliyatta çocuğun kalbindeki kist alındı, dünyada başka bir örneğine rastlanmayan, kistin alınmasına bağlı kalpte oluşan delik de (VSD- Ventriküler Septal Defekt) başarılı bir şekilde kapatıldı.

Ani ölüm sebebi

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başkanı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Işık “Hastanemize sevkli gelen Berkay’ın tetkiklerini yaptık. Kalpteki kitlenin genelde aşısı yapılmamış kedi ve köpeklerden bulaşan bir parazit hastalığı olan kisthidatik olduğunu belirledik. Bu kist kalbin tam merkezinde, kalbin kapaklarının olduğu yere yerleşmişti. Düşme, çarpma, koşma gibi travmatik bir durumda bu kistin patlayarak ani ölüme sebebiyet vermesi mümkündü. Berkay bayılmayıp da kist patlamış olsaydı ölüm tehlikesi söz konusu olabilirdi” dedi.

“Bir ilki gerçekleştirdik”

Ameliyat kararı verildikten sonra normal ameliyattan farklı olarak kistin patlaması durumunda kalp akciğer makinesinin sisteminin tıkanmasına karşı çeşitli hazırlıkları yaparak ameliyata başladıklarını belirten Doç. Dr. Işık “ Anestezi açısından da oldukça riskli bir ameliyattı. Herhangi bir aksilikte anestezi verilirken de hastayı kaybedebilirdik. Her şey yolunda gitti Ameliyatta kisti çıkarmayı başardık. Ancak kistin çıkarıldığı yerde kalbin tam merkezinde litaretürde VSD (Ventriküler Septal Defekt) olarak geçen büyük bir delik kaldı. Deliği yamayla kapattık. Dünyada, tıp litaretüründe kalpte oluşan kisthidatik çok nadirdir. Özellikle kalbin tam merkezinde ise neredeyse hiç görülmemiş. Kist çıkartıldıktan sonra kalbin ortasında kalan boşluk, VSD ise hiç yok. Ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Çocuğumuz ve ailesinin mutluluğu bizi de mutlu etti. Özellikle dünyada çok ender rastlanan bu özellikteki bir kist operasyonunu başarıyla gerçekleştirmekten dolayı da ayrıca gururluyuz” diye konuştu.

“Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız başımızın tacıdır”

Baba Nihat Akkurt ise; "Oğlumuz kalbinden rahatsızlanınca Ağrı’dan İzmir’e, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildik. İlgililerden Allah razı olsun, bu konuda hiçbir sıkıntı çekmedik. Doktorumuz Onur Bey, ilaçla tedavinin mümkün olmadığını, kalpteki kistin ancak ameliyatla temizleneceğini söyledi. Riskli olan bir ameliyatı başarıyla tamamladılar. Allah ondan ve ekibinden razı olsun bizimle çok ilgilendiler. Berkay’ın annesi buraya gelemedi, 5 kardeşi ile bizim yolumuzu gözlüyorlar. Ailecek hepimiz çok mutluyuz. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız başımızın tacıdır. Hiçbir insan bu sıkıntıyı çekmesin, ama başa gelirse de böyle güzel bir hastanemiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var, herkese tavsiye ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar”. Şeklinde mutluluğunu dile getirdi.

Kalbindeki rahatsızlıktan kurtulduğu için mutluluğunu paylaşan Berkay Akkurt da, “Aileme tekrar kavuşacağım ve arkadaşlarımla oynayacağım için çok mutluyum. Doktor abilerime çok teşekkür ediyorum ”dedi.
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