Afyon’dan İzmir’e Zafer Yürüyüşü devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü üçüncü gününde tüm coşkusuyla sürüyor. 15 kilometrelik Çiğiltepe, Kırka, Akçaşar parkurunu aşarak Afyon etabının son noktası Yıldırım Kemal Köyü’ne ulaşan kafile, yarın sabah Dumlupınar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak.

Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, ulusun bağımsızlık simgesi olan Afyon Kocatepe’den İzmir’e doğru yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi kafilesi, kurtuluş destanının tanığı topraklarda tarihi yolculuğunu sürdürüyor.

Zafer yürüyüşünün üçüncü gününde 15 kilometrelik; Çiğiltepe, Kırka, Akçaşar parkurunu aşarak Afyon etabının son noktası Yıldırım Kemal Köyü’ne ulaşan kafile, bugün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe’ye ulaşacak. Kafile yarın sabah ise Dumlupınar’da düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılacak.

28 Ağustos’ta sabah saatlerinde Kırka’dan uğurlanan Zafer Yürüyüşü kafilesi, vatandaşlara ata buğdayı karakılçık tohumu dağıttı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı.

Alkışlarla karşılandı

Dumlupınar Meydan Muharebesi öncesinde birinci ordu merkezinin kurulduğu Akçaşar Köyü’nü de ziyaret eden kafileyi, köy girişinde Akçaşarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, çocuklar ve köylüler alkışlarla karşıladı. Yürüyüşçülere köy ayranı, katmer ve meyve ikram edildi. Köy evlerine Türk bayrağı ve nutuk dağıtan büyükşehir, bayram coşkusunu Akçaşarlı köylülerle yaşadı.

Yürüyüş kafilesi, 27 Ağustos 1922’de henüz 24 yaşındayken şehit düşen İzmirli Teğmen Kemal ile silah arkadaşlarının anısına yapılan şehitlikte düzenlenen resmi törenlere de katıldı. Anma programı sonrası köyde ikram sofrası kuruldu, çocuklara nutuk, hikâye kitapları ve oyuncak hediye edildi.

Başkan Tunç Soyer yürüyüşü başlatmıştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Ağustos’ta tarihi yürüyüşün meşalesini yakarak yürüyüşü Afyon Dereçine’den başlatmıştı. Yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabına ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşünün son durağı, 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek İzmir’in kurtuluş törenleri olacak.