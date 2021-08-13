Afetin vurduğu Kastamonu’ya İzmir’den destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya destek olmak için harekete geçerken, mağdur vatandaşlar için 4 kamyon ve 1 minibüs yardım malzemesi gönderildi. Başkan Soyer, sel felaketi nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşların ailelerine başsağlığı diledi ve zor günler geçiren Kastamonululara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve sel felaketlerini yaşayan Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Denizli, Artvin ve Van’a uzattığı destek elini bu kez yine selin vurduğu Kastamonu’ya uzattı. İzmir’den dün akşam saatlerinde 10 personelle birlikte 4 kamyon ve 1 minibüs yardım malzemesi yola çıktı.

Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim krizinin sonucu olarak yangınları, kuraklığı, sel felaketlerini yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz; ama bu zor zamanlarda birlik olacak, kötü günleri beraber atlatacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yardım kamyonlarında 48 bin 300 şişe su, içinde şampuan, dezenfektan, maske, diş macunu, diş fırçası, ped, kolonya, el kremi, el sabunu, sıvı sabun ve ıslak mendilin olduğu 400 paket hijyen kolisi bulunuyor.