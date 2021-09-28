Adm ve Gdz Elektrik BİP ile iletişim kanallarını artırıyor

Adm ve Gdz Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek, müşterilerine BİP uygulaması üzerinden hizmet sunmaya başladı.

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde 5,5 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm ve Gdz Elektrik, WhatsApp kurumsal hizmet hattından sonra BİP uygulaması üzerinden de müşterilerine hizmet sunmaya başladı.

BİP uygulamasıyla planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, sokak aydınlatma ve arıza bildirim talepleri ile ilgili müşterilerine hizmet sunacak olan şirketler, taleplere 7 gün 24 saat boyunca hızlı bir şekilde cevap verecek.

BİP uygulaması ile hızlı çözüm

Müşterilerin telefonlarına BİP uygulamasını indirerek Aydın, Denizli ve Muğla illeri için Adm Elektrik, İzmir ve Manisa illeri için ise Gdz Elektrik yazarak takip etmeleri ve taleplerini bu platform üzerinden iletmeleri yeterli olacak.

Anlık olarak yazışmalara cevap veren teknolojik alt yapıya sahip olan BİP uygulamasıyla müşteriler, ihtiyaç duymaları halinde çağrı merkezi müşteri temsilcisine de hızlıca bağlanabilecek.

Alternatif kanallarını genişleten Adm ve Gdz Elektrik, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.